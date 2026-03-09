El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó su apoyo ”inquebrantable” a Irán tras la elección de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Ali Jamenei, tras su muerte en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel. Putin felicitó a Mojtaba Jamenei por su elección como nuevo Líder Supremo de Irán y reafirmó que el apoyo y la solidaridad de Moscú con Teherán se mantienen “inquebrantables”, según un comunicado publicado este lunes en el sitio web del Kremlin. “Rusia ha sido y sigue siendo un socio confiable de Irán. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, afirmó Putin en el mensaje, citado por la agencia estatal TASS. En su saludo, Putin volvió a calificar los ataques contra Irán como un acto de “agresión armada” y destacó que el nuevo cargo exigirá del hijo del fallecido ayatolá Alí Khamenei “gran coraje y dedicación”. “Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante las duras pruebas”, escribió el mandatario ruso. El mensaje refuerza el alineamiento de Moscú con Teherán en un momento de escalada bélica en la región. Putin cerró su comunicado con un llamado a la unidad interna iraní y expresó sus deseos de éxito al nuevo líder supremo “en la solución de las difíciles tareas que tienen por delante”. Putin destacó que el mandato del hijo de Jamenei requiere “gran coraje y dedicación” cuando el país persa se enfrenta a una agresión armada. Putin conversó el viernes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jamenei, y miembros de su familia. El pasado 1° de marzo Putin envió un telegrama con condolencias a Pezeshkian en el que calificó la muerte de Jameneí como una ”cínica violación” de todas las normas. Al hablar con Pezeshkian, el líder ruso abogó por un ”cese inmediato de las hostilidades” y un rápido retorno a la diplomacia.