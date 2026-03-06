El magnate Elon Musk ha lanzado una advertencia que ya comienza a cumplirse en varias partes del mundo: una inminente crisis energética global impulsada por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) y los vehículos eléctricos. El fundador de Tesla y SpaceX, reconocido por sus ideas futuristas y su capacidad para impulsar grandes proyectos tecnológicos, realizó una predicción que podría tener consecuencias profundas para toda la humanidad. De acuerdo con Musk, el mundo está al borde de una crisis energética sin precedentes, provocada por el vertiginoso aumento en la demanda de electricidad a nivel global. Durante su intervención en la conferencia Bosch Connected World de Berlín, Musk alertó que el mundo no está preparado para el enorme salto tecnológico impulsado por la IAy los autos eléctricos (EVs). “Nunca he visto una tecnología avanzar tan rápido como esta”, afirmó Musk refiriéndose al desarrollo de la IA, que -según él- multiplica su capacidad cada seis meses. Pero este avance tiene un costo: los centros de datos, la minería de criptomonedas y el crecimiento imparable del mercado de vehículos eléctricos están llevando la demanda energética mundial a un punto crítico. Elon Musk fue contundente y preciso en su predicción. Y detalló por qué la infraestructura eléctrica mundial no está preparada para sostener esta revolución tecnológica: El mensaje de Elon Musk es muy claro: si no se toman medidas inmediatas, el crecimiento de la IA, los vehículos eléctricos y las criptomonedas podría llevarnos a una escasez energética sin precedentes, con consecuencias graves para todas las industrias. Musk advierte que, para evitar una crisis energética global, los gobiernos y empresas deben actuar ahora. Entre las principales medidas que propone está aumentar la fabricación de transformadores eléctricos, esenciales para distribuir energía de forma eficiente. Además, recomienda invertir en energías renovables como la solar y la eólica, que permitirían reducir la dependencia de fuentes no sostenibles. Por último, también explica que es necesario desarrollar nuevas tecnologías de almacenamiento y eficiencia energética para reducir el desperdicio y optimizar el uso de electricidad.