El rompehielos ARA “Almirante Irízar” se alista para la Campaña Antártica de Verano 2026-27

El ARA Almirante Irizar volvió a navegar para poner a prueba sus capacidades antes de regresar a la Antártida. El rompehielos de la Armada Argentina completó una serie de ejercicios realizados entre el 4 y el 9 de noviembre, en el marco de los preparativos para la Campaña de Verano 2026/27.

La evaluación incluyó ensayos de propulsión, maniobras para comprobar la respuesta del timón, simulacros de emergencia y operaciones con helicópteros.

¿Cuáles fueron las pruebas que se realizaron?

Uno de los principales objetivos de la navegación fue comprobar cómo responde el Irizar ante distintas exigencias. Para eso, la tripulación realizó ensayos que permitieron revisar tanto la capacidad de movimiento como los recursos disponibles ante una emergencia.

Uno de los principales objetivos de la navegación fue comprobar cómo responde el Irizar ante distintas exigencias. (Foto: Ministerio de Defensa) Ministerio de Defensa

Entre las evaluaciones, se destacaron:

Motores : se verificó la propulsión, incluso mediante navegación con un solo motor principal.

Frenado : se ejecutó una maniobra crash stop para medir la respuesta del buque ante una orden de detención de emergencia.

Sistemas de gobierno : se realizaron giros hacia ambas bandas para analizar su comportamiento durante los cambios de rumbo.

Equipamiento auxiliar: se revisaron los mecanismos automáticos de los motores y los destiladores.

También hubo ejercicios de lucha contra incendios, abandono del buque, supervivencia en el mar y utilización de sistemas alternativos de gobierno.

¿Cómo fue el entrenamiento con helicópteros Sea King?

Durante la navegación, se llevaron a cabo distintos tipos de trabajos, entre ellos algunos vinculados con la capacidad de operar aeronaves desde la cubierta, una actividad indispensable para las tareas que deberá desarrollar en la Antártida.

En este sentido, los helicópteros Sea King de la Aviación Naval participaron de ejercicios de aproximación, aterrizaje y despegue. Las prácticas incluyeron la recalificación de pilotos y movimientos de personal entre las aeronaves y el buque.

Los helicópteros Sea King de la Aviación Naval participaron de ejercicios de aproximación, aterrizaje y despegue. (Foto: Ministerio de Defensa) Ministerio de Defensa

Cabe destacar que este entrenamiento resulta clave para la logística en el continente blanco, ya que los helicópteros permiten provisiones, equipamiento y personal hasta distintos puntos del territorio cuando las condiciones del hielo dificultan el acceso por vía marítima.

¿Qué misión tendrá el ARA Almirante Irizar en la Antártida?

El regreso a Buenos Aires, que se concretó el 9 de noviembre, marcó el cierre de esta etapa de pruebas en el mar. Tras ello, el rompehielos continuará con su preparación para participar de la Campaña Antártica de Verano 2026/2027.

Durante el operativo, tendrá que cumplir funciones de abastecimiento de las bases argentinas, traslado de integrantes de las dotaciones, transporte de combustible y apoyo a las investigaciones científicas.