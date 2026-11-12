El paro de subte y Premetro anunciado por los Metrodelegados para este jueves tendrá una nueva instancia de conflicto. La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que se garantice una cobertura mínima del 50% del servicio en cada línea, mediante la Resolución 1353/2026.

La medida fue comunicada por Emova, la empresa concesionaria del servicio, que informó que ya está adoptando las medidas operativas necesarias para cumplir con la disposición y notificando a los trabajadores que deberán prestar servicios para asegurar la continuidad del transporte.

La resolución establece que la cobertura mínima deberá cumplirse en las seis líneas de subte y el Premetro, en el marco del paro convocado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) para este jueves 12 de noviembre desde las 21 y hasta el cierre del servicio.

Paro de subte: qué dice la resolución del Gobierno porteño

Según informó Emova en un comunicado, la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dispuso que se garantice una prestación mínima del 50% en cada una de las líneas del subte y el Premetro.

La resolución 1353/2026 se fundamenta en el artículo 3° del Decreto 230/26 y establece que los trabajadores, los sindicatos, Emova y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) deberán garantizar las condiciones necesarias para cumplir con esa cobertura.

Además, la autoridad laboral convocó a una instancia urgente para procurar el cumplimiento de los servicios mínimos obligatorios y encauzar institucionalmente el conflicto.

Por qué los Metrodelegados convocaron al paro de subte

La medida de fuerza fue anunciada por la AGTSyP en repudio al fallecimiento de Oscar Pauer, un trabajador que se desempeñó durante más de 32 años en talleres del subte y cuya muerte el sindicato atribuye a una enfermedad provocada por la exposición al asbesto.

Los Metrodelegados contabilizan siete trabajadores fallecidos y más de 150 afectados por enfermedades que vinculan con la presencia de este material cancerígeno en la red.

Entre sus principales reclamos figuran el retiro del asbesto de las instalaciones, el reemplazo de las formaciones contaminadas, la inclusión de trabajadores activos y jubilados en el Registro de Agentes de Riesgo (RAR) y la reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición.