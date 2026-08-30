La ANMAT prohibió todos los productos de una reconocida marca de limpieza: son "truchos" y no tienen ningún control de salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) formalizó una serie de medidas de control mediante el Boletín Oficial para resguardar la salud pública.

La resolución abarca la prohibición total de una línea completa de productos de limpieza para el hogar, la cancelación de la venta de un fármaco inyectable y la restricción sobre partidas específicas de un tratamiento contra la anemia.

A través de la Disposición 5292/26, las autoridades dispusieron el veto absoluto para el uso, publicidad, distribución y venta (tanto en comercios físicos como en plataformas de comercio electrónico) de los limpiadores, desinfectantes, aromatizantes y acabados de superficies de la marca Qualibest.

Falta de registros y firmas dadas de baja

La sanción sobre los artículos se dictaminó luego de comprobar que ninguno de los productos figuraba inscripto formalmente ante la administración nacional, sumado a la inexistencia de un establecimiento habilitado para su elaboración.

La ANMAT prohibió todos los productos de una reconocida marca de limpieza: son "truchos" y no tienen ningún control de salud

Durante las inspecciones se constató que las firmas responsables, Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., registraban sus matrículas dadas de baja en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios .

Al no poder garantizarse las condiciones de elaboración ni la inocuidad de sus componentes químicos, se ordenó su retiro inmediato del mercado.

El retiro de un medicamento inyectable por riesgos a la salud

En paralelo, mediante la Disposición 5355/26, la ANMAT prohibió la comercialización de la solución inyectable Hessico (hidroxietil-almidón al 6%), correspondiente al lote 29116.

La medida se adoptó debido a que el organismo ya había cancelado previamente la autorización de los medicamentos con este principio activo, en sintonía con normativas de seguridad emitidas por la Unión Europea.

Al detectar que la droguería P. L. RIVERO Y CIA. S.A. no cumplió con el cese de distribución, el ente regulador le intimó a realizar el recupero urgente de las unidades distribuidas y presentar la documentación que acredite el procedimiento.

Robo de partidas y prohibición preventiva de ampollas para la anemia

Por último, la Disposición restringió la venta de dos lotes del medicamento Yectafer (hierro al 5%), en sus presentaciones de 5 y 10 ampollas. La decisión se tomó a raíz de una denuncia presentada por la firma titular tras sufrir el robo de más de 3.500 ampollas en los depósitos de acondicionamiento de Dalban Pharma S.A .

Ante la imposibilidad de certificar el estado de conservación y la trazabilidad del material sustraído que podría estar circulando en el mercado ilegal, el organismo prohibió preventivamente la comercialización de las partidas involucradas para evitar riesgos en los pacientes.