Una propuesta de voluntariado permite viajar a Italia y alojarse en una habitación privada a cambio de colaborar algunas horas por semana en un refugio de animales ubicado en Trapani, Sicilia.

La experiencia está publicada en Worldpackers y está dirigida a personas que quieran combinar turismo, naturaleza y cuidado animal.

El proyecto es llevado adelante por una pareja que busca sumar voluntarios para colaborar con distintas tareas vinculadas al funcionamiento del refugio.

La propuesta requiere una dedicación de 14 horas semanales y establece una estadía mínima de tres semanas.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La principal actividad consiste en recolectar comida y alimentar a los animales que se encuentran en el refugio.

Según explican los anfitriones, se trata de una rutina diaria que no demanda demasiadas horas, aunque también pueden surgir otras tareas durante la estadía.

Entre las actividades contempladas aparecen trabajos de pintura y decoración, además de tareas de construcción y reparación.

También se solicita colaboración general en el cuidado de las mascotas.

La experiencia está pensada para quienes quieran involucrarse con un proyecto relacionado con el bienestar animal y, al mismo tiempo, conocer una zona de Italia rodeada de naturaleza.

Buscan voluntarios para vivir en Italia. Worldpackers.

Qué ofrece el voluntariado en Italia

Uno de los principales atractivos de la propuesta es el alojamiento. Los voluntarios cuentan con una habitación privada, además de acceso a internet básica y un espacio destinado a quienes necesiten trabajar de manera remota.

El lugar también dispone de lavandería sin costo y bicicletas, que pueden utilizarse durante la estadía. A esto se suman descuentos en restaurantes cercanos.

La plataforma también brinda asistencia a los viajeros durante las distintas etapas de la experiencia y señala que el anfitrión fue verificado previamente por el equipo de Worldpackers.

Buscan voluntarios para vivir en Italia. Worldpackers.

Cuáles son los requisitos para postularse

La propuesta acepta tanto viajeros individuales como parejas y dúos de voluntarios. Para participar es necesario contar con un nivel intermedio de italiano o inglés.

La estadía mínima es de tres semanas, por lo que se trata de una alternativa especialmente interesante para quienes buscan pasar varias semanas en Sicilia y conocer el destino con más tiempo.

Qué gastos quedan a cargo del viajero

Aunque el alojamiento forma parte del intercambio, hay gastos que no están incluidos.

Quienes participen deberán hacerse cargo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda según su nacionalidad y situación migratoria.

La disponibilidad publicada contempla distintos meses del año, por lo que quienes estén interesados deberán consultar las fechas disponibles antes de organizar el viaje.

La propuesta ofrece así una alternativa diferente para conocer Trapani y Sicilia, especialmente para quienes buscan una experiencia de viaje vinculada con el contacto con la naturaleza y el cuidado de animales, en lugar de unas vacaciones tradicionales.