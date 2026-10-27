El papa León XIV confirmó su gira por Latinoamérica, pero el viaje está sujeto a su salud.

La visita del Papa León XIV a Uruguay desató en Florida una economía paralela centrada en la búsqueda de los mejores lugares para verlo.

El intendente Carlos Enciso informó en Canal 10 que más de 300 casas se inscribieron para alquilarse durante los días de la agenda papal, con una demanda especialmente alta por las viviendas cuyos balcones miran a la plaza donde se celebrará la misa por el Día de la Virgen de los Treinta y Tres.

Los precios ofrecidos por acceder a un balcón privilegiado llegaron a los 300 y 400 dólares por persona, según Enciso, una cifra que revela el valor simbólico y turístico del evento y que ha movilizado un mercado de alquileres de corto plazo.

EFE

Propietarios y agencias locales se vieron desbordados por consultas y propuestas que transformaron fachadas y balcones en activos temporales para espectadores.

La comparación con la película “El baño del Papa” aflora naturalmente: un largometraje que gira en torno a la llegada del Papa Juan Pablo II a Uruguay, donde una familia aprovechó para alquilar el servicio de baño y ver allí, una oportunidad de negocio; ahora es la vista desde un balcón.

Ambos episodios muestran cómo las visitas papales activan economías informales y creativas que buscan capitalizar la afluencia de fieles y turistas en lugares modestos del interior.

El fenómeno también plantea preguntas sobre la regulación y el control del comercio informal en días de alto flujo de público.

Autoridades municipales debieron coordinar seguridad, tránsito y protocolos sanitarios para garantizar que tanto residentes como visitantes pudieran acceder a los espacios de manera ordenada y segura, sin que la búsqueda de ganancias ponga en riesgo la convivencia o la integridad de las edificaciones.