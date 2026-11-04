El Departamento de Ingeniería Nordex presentó oficialmente el papamóvil que utilizará León XIV durante su próxima visita a Uruguay. Marcelo Fianza, responsable del equipo, contó que la participación se concretó tras recibir una invitación del nuncio apostólico; “lo pensamos tres segundos y respondimos inmediatamente sí”, relató.

Según Fianza, el primer paso fue elegir el vehículo que mejor se ajustara a las orientaciones recibidas desde el Vaticano. La empresa seleccionó una Fiat Titano y afrontó el reto técnico de transformar la versión de cabina doble en una cabina simple compatible con las especificaciones de seguridad y visibilidad requeridas.

Unos 35 profesionales trabajaron en el proyecto, desde el análisis de ingeniería y la estructura hasta los montadores, herreros, carroceros, tapiceros y pintores. El proceso, indicó Fianza, llevó “casi dos meses desde el desarrollo hasta la concreción”.

Entre los pedidos recibidos del Vaticano, explicó el ingeniero, primaron aspectos de confort y habitabilidad: la silla destinada al pontífice es completamente giratoria para facilitar la comunicación con la gente durante los recorridos. La adaptación también consideró parámetros de seguridad y ergonomía, conforme a las directrices recibidas.

La presentación incluyó detalles técnicos y fotos del vehículo terminado; Nordex destacó la combinación de expertise local y exigencias internacionales que exigió el encargo. Ahora resta confirmar las pruebas finales y el cronograma de uso durante la agenda oficial del Papa en el país.