¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Fiscalía de CDMX?

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una convocatoria para agentes del Ministerio Público con funciones de judicialización y ofrece un sueldo bruto mensual de $36,169, además de prestaciones de ley.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) busca incorporar agentes del Ministerio Público con funciones de judicialización. La vacante contempla un sueldo mensual bruto de $36,169, además de las prestaciones de ley.

Para participar, los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos por la Fiscalía, entre ellos contar con título en Derecho y experiencia en juicios orales en materia penal. La institución también habilitó teléfonos, correo electrónico y un enlace para solicitar más información sobre el proceso.

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¿Cuáles son los requisitos para trabajar en la Fiscalía de CDMX?

La convocatoria está dirigida a personas que tengan formación profesional en Derecho y experiencia específica relacionada con procesos penales. Antes de presentarse, los candidatos pueden comunicarse directamente con el área encargada de reclutamiento para conocer los detalles de la convocatoria.

Los requisitos señalados en el anuncio son:

Contar con título en Derecho.

Tener experiencia en juicios orales en materia penal .

Postularse para desempeñar funciones de judicialización dentro del Ministerio Público.

Considerar que el puesto ofrece un sueldo mensual bruto de $36,169, más prestaciones de ley.

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Las personas interesadas pueden solicitar información directamente a la Fiscalía mediante los teléfonos 55 53 45 59 10 y 55 53 45 59 17, o escribir al correo ifpreclutamiento@fgjcdmx.gob.mx. El anuncio también proporciona el enlace goo.su/WqBn para consultar información relacionada con la convocatoria.