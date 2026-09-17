En esta noticia El empleado farmeó aura y se volvió viral

Un joven empleado se convirtió en el centro de atención de las redes sociales tras protagonizar una insólita situación en su lugar de trabajo. El protagonista intentó grabar un video para TikTok con el fin de ganar carisma y sumar interacciones entre sus seguidores. Sin embargo, la maniobra dentro de su horario laboral derivó en una sanción definitiva que no estaba dentro de sus planes.

El hecho ocurrió cuando el trabajador decidió unirse a la tendencia conocida como “ farmear aura ” que consiste en realizar poses o actos llamativos para mostrar seguridad. Durante la jornada, el joven dejó de lado sus tareas habituales para filmar el contenido que pretendía subir a sus redes sociales. La secuencia fue registrada en video y compartida rápidamente por distintos usuarios en Internet.

El empleado farmeó aura y se volvió viral

La actitud del empleado no pasó desapercibida para las autoridades de la compañía, quienes tomaron cartas en el asunto al instante. Los directivos consideraron que la conducta representaba un incumplimiento grave de las obligaciones laborales y una falta de respeto al reglamento interno. Por este motivo, la firma resolvió rescindir el contrato laboral con causa justificada para el involucrado.

La notificación del despido dejó en claro que la desvinculación se produjo sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización económica. El joven hizo público su descontento y relató la secuencia a través de su cuenta de TikTok, donde el caso sumó miles de reproducciones en pocas horas. Los comentarios de los usuarios se dividieron de inmediato entre quienes criticaron su accionar y quienes lo tomaron con humor.

Ante la medida tomada por la empresa, el joven expresó su indignación y anunció que iniciará acciones legales. El muchacho aseguró que irá a juicio contra la firma por considerar que la sanción aplicada fue desmedida.