De izquierda a derecha, Arturo Olivé, director general de la NFL México, Emmitt Smith, excorredor de los Dallas Cowboys, y Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico.

En esta noticia NFL y Aeroméxico, una ‘franquicia’ prometedora

A unos meses del kickoff inicial de la Temporada 2027 de la NFL, el miércoles 9 de septiembre, con el juego entre los Pats de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, Aeroméxico ya calienta el emparrillado con una alianza comercial con la National Football League que durará los próximos 3 años.

De izquierda a derecha, Arturo Olivé, director general de la NFL México, Emmitt Smith, excorredor de los Dallas Cowboys, y Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico. Mario Alavez

El embajador de la alianza es el histórico running back de los multicampeones Cowboys de la década de 1990, Emmitt Smith, el mejor corredor de la historia de la NFL, con récords que a casi 40 años de distancia, ningún jugador ha podido romper, Aeroméxico quiere llevar la experiencia del emparrillado a surcar los cielos de ambos países.

Smith no solo dominó el juego terrestre de los emparrillados, con un acumulado de 18,355 yardas por tierra en su carrera, sino que es un magnate internacional del real estate.

A través de E Smith Advisors, el tricampeón y dupla letal de Troy Aikman, actualmente es dueño de la empresa E Smith Advisors, un proveedor líder de servicios de soluciones inmobiliarias con una red global con operaciones en más de 400 oficinas en todo el mundo.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, el valor de la marca Emmitt Smith se ubica entre u$s 25 y u$s 30 millones.

“México ha probado la pasión que tiene por el futbol americano, por lo que juntar a la NFL con Aeroméxico hace mucho sentido. Estoy muy emocionado por esta alianza”, dijo el integrante del Salón de la Fama, durante el lanzamiento del compromiso comercial.

NFL y Aeroméxico, una ‘franquicia’ prometedora

La dupla Aeroméxico-NFL hace sentido desde el punto de vista comercial y de operaciones. Por una parte, México tiene el mayor fandom de futbol americano fuera de Estados Unidos, con un estimado de 40 a 48 millones de seguidores.

Por otra parte, y de acuerdo con Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de la empresa, Aeroméxico conecta con 21 de los 32 destinos que cuentan con equipos de futbol americano de la NFL.

Y el juego en equipo es fundamental para la conectividad aérea, pues los 11 destinos restantes tienen conexión con su socio comercial en Estados Unidos, Delta Airlines, que está listo para llevar a los aficionados al touchdown.

Aeroméxico es prácticamente una garantía de llegar a tiempo a los juegos para las personas que decidan viajar a cualquiera de las sedes disponibles, pues la empresa, destacó Castañeda, obtuvo por segundo año consecutivo el distintivo de la “aerolínea más puntual del mudo”.

Además, recordó que en enero, la compañía lanzó su app, que hoy es utilizada por 8 millones de personas al día, quienes la utilizan para hacer el check-in, comprar boletos o hacer upgrades en sus vuelos.

La empresa cuenta con un avión Boeing 737-Max brandeado con el logo de la NFL, mismo que recorrerá México, Estados Unidos, Colombia y Ecuador, con el objetivo de llevar el patrocinio por el mundo.

Por su parte, Arturo Olivé, director general de la NFL México, aseguró que la alianza de ambas empresas tiene el objetivo de acercar a los mexicanos con la experiencia del emparrillado.

“La alianza representa mucho más que un patrocinio. Es la unión de dos marcas que comparten una misma visión: Conectar personas, crear experiencias memorables y acercar a 40 millones de aficionados que tenemos en el país a aquello que más les apasiona. Para NFL y México es un orgullo dar la bienvenida a Aeroméxico como nuestro socio estratégico y especialmente como la primera aerolínea en convertirse en patrocinador oficial de la NFL en México”, dijo.

Y como parte de la cultura del emparrillado, el comentarista de ESPN, John Sutcliff, asistió al evento a dar su tradicional presentación del Monday Night Football.