El chef Juan Montoya reveló los secretos de la receta.

Sin lugar a dudas las papas fritas ocupan un lugar central dentro de la gastronomía a nivel mundial y existen todo tipo de versiones. El chef Juan Montoya reveló en sus redes sociales cuál es el secreto para que salgan a la perfección, con una textura crocante en el exterior y suave por adentro.

El truco del chef Juan Montoya para lograr unas papas fritas perfectas

A través de su perfil de TikTok (@juandavidcocina), el chef explicó que la clave para tener unas papas fritas deliciosas, crujientes y con la cocción justa, es darle una doble cocción en la fritura.

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Sin embargo, ese no es el único truco, ya que hay un paso previo que es fundamental. En la publicación, Juan Montoya indicó que previamente a ser cocinadas, las papas “vamos a lavarlas dos veces y luego las secamos para retirar el exceso de almidón”.

Esto, por su parte, ayudará a que la cocción sea mucho mejor y evitar que salgan pegajosas y la fritura lleve mucho tiempo.

Doble fritura, la clave para unas papas fritas deliciosas

En la publicación, el cocinero detalló el paso a paso para lograr las papas fritas perfectas: “El truco es: primero una fritura y miren que el aceite no estaba demasiado caliente, vamos a sacarlas y las dejamos reposar”, señaló.

Papas fritas. Imagen ilustrativa IA Chat GPT - Composición Canva | El Cronista Audiencias

Mientras las papas reposan luego de la primera friura, se elevar la temperatura del aceite: “Para la segunda fritura el aceite debe estar muy caliente y no poner demasiada cantidad de papas para que no pierda temperatura”, indicó respecto de la cocción, la cual no tiene que llevar mucho timepo.

Como resultado final, Juan Montoya manifestó que las papas fritas “quedan crocantes por fuera y suavecitas por dentro”, convirtiéndolas en un acompañamiento ideal para carnes rojas o blancas, hamburguesas o bien dentro de un salteado.

Claves para las papas fritas