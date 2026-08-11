Stephen Hawking dedicó gran parte de su vida al estudio del universo y los agujeros negros.

En medio de una de las etapas más importantes de su carrera como divulgador, Stephen Hawking dejó una reflexión sobre la brevedad de la existencia humana frente a las dimensiones del universo: “Cada uno existe por un corto tiempo, y en ese tiempo podemos explorar sólo una pequeña parte del universo”.

La frase apareció vinculada con la presentación de uno de sus libros más conocidos y resume una de las ideas que atravesaron buena parte de su pensamiento científico.

La reflexión fue recogida durante la promoción de The Grand Design (El gran diseño), obra que Hawking publicó junto con el físico Leonard Mlodinow en 2010. Allí, ambos autores abordaron algunas de las grandes preguntas relacionadas con el origen del universo y las leyes que explican su funcionamiento.

Qué quiso decir Hawking con su reflexión sobre el universo

La frase parte de una comparación entre dos escalas completamente diferentes: la duración de una vida humana y la inmensidad del cosmos. Una persona puede dedicar décadas al estudio y aun así alcanzar a conocer apenas una fracción de aquello que existe más allá de nuestro planeta.

El universo observable tiene un diámetro estimado de unos 93.000 millones de años luz y se calcula que su edad ronda los 13.800 millones de años. Frente a esas magnitudes, Hawking planteaba que el conocimiento no depende de que una sola persona pueda comprenderlo todo, sino de que cada generación aporte una nueva pieza.

Stephen Hawking dedicó gran parte de su vida al estudio del universo y los agujeros negros. (Fuente: Wikimedia Commons).

La ciencia como una construcción que nunca termina

Desde esa perspectiva, una investigación no necesariamente tiene que resolver todas las preguntas para ser valiosa. Un descubrimiento puede aportar una respuesta concreta y, al mismo tiempo, generar nuevos interrogantes que serán estudiados posteriormente por otros científicos.

Los telescopios, las misiones espaciales y los avances en física permiten ampliar de manera constante la información disponible sobre el universo. Para Hawking, esa búsqueda permanente era parte esencial de la condición humana: utilizar el tiempo disponible para observar, formular hipótesis y tratar de comprender aquello que todavía permanece desconocido .

Quién fue Stephen Hawking y cuáles fueron sus principales aportes

Stephen Hawking nació en Oxford, Inglaterra, el 8 de enero de 1942 y se convirtió en uno de los físicos teóricos y cosmólogos más reconocidos de la época contemporánea. Sus investigaciones estuvieron vinculadas principalmente con los agujeros negros, el origen del universo y las leyes fundamentales de la física.

Uno de sus aportes más importantes fue la denominada radiación de Hawking, una propuesta según la cual los agujeros negros pueden emitir radiación y perder energía progresivamente. También tuvo un papel destacado como divulgador mediante obras como Una breve historia del tiempo, que acercó conceptos complejos de cosmología a millones de lectores.