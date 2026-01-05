La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos abrió un escenario inédito en la historia reciente de Venezuela y reactivó una pregunta central en la región: qué tipo de liderazgo político y económico tendrá el país tras la salida forzada del líder chavista. La intervención militar estadounidense y el posterior anuncio de una administración transitoria marcaron un punto de quiebre que redefine el futuro del poder en Caracas.

En las primeras horas posteriores a la operación, el Gobierno de Donald Trump dejó en claro que Estados Unidos tendrá un rol directo en la transición venezolana, tanto en el plano político como en el económico. En ese esquema, Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta de Maduro, emerge como figura clave, mientras que referentes opositores como María Corina Machado y Edmundo González quedaron relegados del diseño inicial de Washington.

De esta manera, el escenario político venezolano se posiciona frente una sola duda, cuándo habrá elecciones nuevamente o si habrá comicios en el corto plazo.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre las elecciones en Venezuela?

El sábado 3 de enero, pocas horas después de la captura de Maduro, Trump afirmó públicamente que su país asumirá el control de Venezuela para garantizar una “transición ordenada” y evitar que otros actores internacionales ocupen el vacío de poder. “ Estamos allí hasta que podamos entregarlo apropiadamente ”, sostuvo el mandatario.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, detalló que la principal herramienta de presión será el bloqueo y la incautación de buques petroleros que transporten crudo venezolano. Según explicó, Washington obtendrá órdenes judiciales en EE.UU. para interceptar los tanqueros, reforzando así el control económico sobre uno de los principales activos estratégicos del país.

Venezuela todavía no tiene fecha de elecciones. EFE

Rubio aseguró que el objetivo es conducir a Venezuela hacia una dirección “beneficiosa para su población y alineada con el interés nacional estadounidense”, dejando en evidencia que el petróleo y la estabilidad regional son ejes centrales del plan diseñado por la Casa Blanca.

¿Cuándo serán las nuevas elecciones en Venezuela?

Pese a que no existe por el momento una fecha oficial para nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, distintos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, como el secretario de Estado Marco Rubio, señalaron que hablar de comicios es “prematuro” mientras no se estabilice la situación política, institucional y de seguridad del país ni se produzcan cambios estructurales en el sistema heredado del chavismo.

Desde el punto de vista constitucional, la situación es ambigua. Las últimas elecciones presidenciales se realizaron en julio de 2024. Nicolás Maduro asumió un nuevo mandato en enero de 2025, aunque ese proceso fue ampliamente cuestionado por la oposición y por parte de la comunidad internacional.

En condiciones normales, el mandato presidencial en Venezuela es de seis años, por lo que el próximo ciclo electoral debería ocurrir entre 2030 y 2031. Sin embargo, la detención de Maduro y la designación de una presidencia temporal alteraron ese calendario sin que se haya definido un nuevo esquema.

El Congreso y Maduro todavía tienen vigente su cargo según las últimas elecciones realizadas.

En paralelo, las elecciones parlamentarias ya se celebraron en mayo de 2025, y la actual Asamblea Nacional tiene mandato hasta 2031, lo que reduce la presión institucional inmediata para un llamado electoral general.