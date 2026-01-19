Este lunes se conoció la ampliación de la lista de ciudadanos argentinos detenidos por las autoridades venezolanas. Se trata de Gustavo Rivara, identificado como el quinto argentino actualmente privado de libertad en Venezuela, quien permanece recluido en El Helicoide, uno de los centros de detención más denunciados del país caribeño por violaciones a los derechos humanos.

El caso de Rivara había permanecido hasta ahora fuera del radar público, sin que se conocieran detalles oficiales sobre su situación ni se hubieran iniciado gestiones consulares transparentes para su defensa. Su nombre fue aportado por la opositora Elisa Trotta a través de su cuenta en X.

“Gustavo Rivara es el quinto argentino que fue secuestrado por la dictadura chavista. Como más de mil inocentes, permanece en cautiverio en Venezuela. Está encerrado en El Helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica. Gustavo y TODOS los presos políticos deben ser liberados de inmediato” , exigió la referente.

La revelación de este quinto caso se da en medio de un contexto ya delicado: hasta hace poco, sólo se conocían las detenciones del gendarme Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024 al intentar cruzar la frontera para ver a su familia; del abogado Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025; y del comerciante Roberto Baldo, quien fue detenido junto a su esposa en Caracas. A su vez, la reciente excarcelación del argentino-israelí Yacoov Harari puso en evidencia la opacidad que rodea estos casos y la falta de información confiable sobre la suerte de los demás compatriotas.

Organizaciones de derechos humanos y activistas reclamaron a los gobiernos argentino y venezolano claridad sobre la situación de los presos, sumando su nombre a la lista de demandas por la liberación de presos políticos en Venezuela. El caso pone de manifiesto, además, la existencia de ciudadanos privados de libertad en condiciones opacas, sin una defensa jurídica o reclamo visible