El Gobierno nacional oficializó una nueva etapa de concesiones viales que modificará el esquema de peajes en Santa Fe. El nuevo mapa contempla nueve estaciones nuevas y mantiene otras que ya funcionan en distintos corredores.

La medida alcanza a las rutas nacionales 9, 11, 19 y 34, incluidos en distintos corredores adjudicados por un plazo de 20 años. Sin embargo, los nuevos peajes no comenzarán a cobrarse de inmediato.

Dónde estarán los nuevos peajes en Santa Fe

El cambio más importante se producirá sobre la Ruta Nacional 11, donde se instalarán cinco nuevas estaciones dentro de la provincia. Los puntos previstos son Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe y Florencia.

El cambio más importante se producirá sobre la Ruta Nacional 11, donde se instalarán cinco nuevas estaciones dentro de la provincia. (Foto: Argentina.gob) Argentina.gob

También habrá nuevas estaciones sobre otras rutas nacionales. En la RN 34 se incorporarán Totoras, Angélica y Palacios, mientras que en la RN 19 se prevé una estación en la zona de Frontera, todavía dentro de Santa Fe.

A su vez, seguirán funcionando los peajes de Carcarañá, Franck y Ceres. En cambio, el actual puesto de San Vicente, sobre la RN 34, dejará de operar cuando se concrete el traspaso al nuevo concesionario.

Cuándo comenzarán a cobrar los nuevos peajes

La adjudicación fue oficializada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, pero esto no significa que los nuevos puestos comiencen a cobrar desde ahora.

Antes deberán completarse las obras iniciales, construirse las instalaciones necesarias y cumplirse los procedimientos correspondientes para habilitar cada estación.

Por ese motivo, quienes circulen actualmente por las rutas alcanzadas no tendrán que pagar automáticamente un nuevo peaje por la adjudicación. El inicio del cobro dependerá del avance de las obras y de la habilitación de cada puesto.

Cómo serán los cobros en los peajes

Las ofertas tarifarias de la licitación fueron de $1.399 para el Tramo Centro, $2.175 para Centro-Norte y $3.520 para Chaco-Santa Fe, valores expresados sin IVA.

Cabe destacar que estos montos corresponden a las ofertas que llevaron a cabo los concesionarios. Por esta razón, deberá aguardarse hasta la confirmación del precio final que pagará el automovilista.

El nuevo sistema forma parte de la Red Federal de Concesiones, que contempla tareas de mantenimiento, conservación, reparación y obras sobre los corredores adjudicados durante los próximos 20 años.