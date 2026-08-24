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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantiene el paso sin cobro de peaje para maquinaria amarilla y vehículos que transporten ayudas humanitarias en cinco corredores viales estratégicos de Colombia, como parte de las medidas adoptadas para acelerar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto. La disposición fue coordinada con los concesionarios y las autoridades encargadas de atender la emergencia.

La decisión impacta a corredores que conectan diferentes zonas del centro y occidente del país y permite que los recursos destinados a la emergencia puedan desplazarse con mayor agilidad.

¿En qué rutas de Colombia no se cobra peaje por la emergencia?

La ANI informó que los concesionarios mantienen habilitado el paso sin cobro para maquinaria amarilla y vehículos que transporten ayudas humanitarias, siempre que exista coordinación previa con las entidades responsables de la atención de la emergencia.

Los cinco corredores incluidos en la medida son:

Buga–Buenaventura.

Malla Vial del Valle.

Armenia–Pereira–Manizales.

Tercer Carril Bogotá–Girardot.

Girardot–Ibagué–Cajamarca.

Estos corredores tienen importancia estratégica para el desplazamiento de equipos, suministros y personal hacia territorios afectados por la emergencia.

¿Quiénes pueden pasar los peajes sin pagar durante la emergencia?

El beneficio no está dirigido a todos los usuarios de las carreteras nacionales. La exención está enfocada principalmente en maquinaria amarilla y vehículos que transporten ayudas humanitarias hacia las zonas que requieren asistencia.

De acuerdo con la ANI, el tránsito debe realizarse previa articulación con las entidades encargadas de la atención. Esto permite identificar los vehículos que efectivamente hacen parte de las labores de respuesta y evitar que la medida sea utilizada por quienes no están vinculados con la emergencia.

Entre los elementos que pueden movilizarse bajo este esquema están equipos de emergencia, maquinaria necesaria para atender afectaciones en las vías y cargamentos destinados a las comunidades damnificadas.

La decisión de ANI que impacta en el bolsillo de los conductores que recorren estas 5 rutas nacionales.

¿Por qué la ANI permitió el paso libre en estos cinco corredores?

La decisión busca reducir los tiempos de desplazamiento de los recursos que necesitan llegar a las zonas afectadas. Después del terremoto y sus réplicas, diferentes corredores presentaron situaciones que requirieron atención de las autoridades, concesionarios y organismos de socorro.

La infraestructura vial se convirtió así en una pieza fundamental de la respuesta. Facilitar el tránsito de maquinaria, equipos y suministros permite que las labores de recuperación y asistencia puedan desarrollarse con mayor rapidez.

¿Hasta cuándo estará vigente el paso sin cobro de peaje?

La ANI no presentó esta medida como una eliminación permanente del cobro. El paso libre está vinculado directamente con la atención de la emergencia y se mantiene mientras continúen las condiciones que justifican este protocolo excepcional.

La entidad señaló que continuará trabajando junto con los concesionarios, autoridades territoriales, organismos de socorro, fuerza pública y demás instituciones involucradas para monitorear el estado de los corredores.

Esto significa que las condiciones pueden ser revisadas de acuerdo con la evolución de la emergencia y las necesidades de movilidad que se presenten en las zonas afectadas.