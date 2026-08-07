Los conductores que utilizan TAG para pagar el peaje en las carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) deberán tomar en cuenta una nueva disposición. El organismo publicó los Lineamientos del servicio de telepeaje que regulan el uso de estos dispositivos electrónicos en las plazas de cobro a su cargo.

La principal indicación establece dónde debe colocarse el dispositivo dentro del automóvil para que pueda ser detectado correctamente por el sistema. CAPUFE señala que el Tag IAVE o cualquier otro dispositivo de telepeaje debe instalarse en el parabrisas, debajo del espejo retrovisor, una ubicación necesaria para facilitar la lectura al momento de cruzar.

Atención conductores | CAPUFE cambia para siempre las reglas del pago del peaje por TAG: esto debe llevar tu auto en el parabrisas. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

¿Dónde debes colocar el TAG para pagar el peaje?

De acuerdo con los nuevos lineamientos, no basta con tener un TAG activo dentro del vehículo: el dispositivo debe encontrarse en una ubicación que permita al sistema de telepeaje identificarlo. CAPUFE establece expresamente que “el dispositivo electrónico de pago denominado Tag IAVE o de cualquier otra marca, se deberá colocar en el parabrisas del vehículo, debajo del espejo retrovisor”.

Esta disposición busca evitar problemas durante el cruce por las plazas de cobro, ya que el sistema necesita detectar el dispositivo electrónico. Según CAPUFE, la colocación indicada permite que el TAG sea identificado y que el vehículo pueda utilizar los carriles habilitados para este mecanismo de pago.

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Estas son las dos formas de pagar con TAG en las carreteras de CAPUFE

Los nuevos lineamientos contemplan dos modalidades para cubrir el costo del peaje mediante telepeaje. La primera es el prepago simple, en el que el usuario debe mantener saldo disponible en su dispositivo; la segunda es el pospago, mediante el cual los cargos se realizan directamente a una tarjeta bancaria previamente registrada.

CAPUFE especifica que las modalidades funcionan de la siguiente manera:

Prepago simple: el usuario debe abonar saldo manualmente a su dispositivo mediante el Portal o la aplicación IAVE . En el caso de TAG de otras marcas, la recarga se realiza mediante la aplicación o plataforma correspondiente.

Pospago: los cargos por los cruces realizados se aplican automáticamente a una tarjeta bancaria de crédito o débito que haya sido registrada previamente.

El organismo señala que el propósito de estas reglas es “regular el servicio de telepeaje y optimizar los procesos de comercialización, activación y administración de los dispositivos electrónicos de pago”, además de garantizar cruces vehiculares ágiles y eficientes en las plazas de cobro.

Los conductores que todavía no cuentan con un Tag IAVE pueden adquirirlo a través del Portal IAVE, en iave.capufe.gob.mx o directamente en las plazas de cobro operadas por CAPUFE.

En caso de no utilizar un dispositivo electrónico, el pago de la tarifa vigente deberá realizarse directamente al personal de cabina en los carriles multimodales.

Los Lineamientos del Servicio de Telepeaje fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entraron en vigor el 30 de julio de 2026.