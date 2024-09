Descubrimiento paleontológico: científicos revelan que los mamuts se extinguieron por una enfermedad muy común

Un nuevo descubrimiento científico reveló la causa por la cual desaparecieron los mamuts de la faz de la Tierra. El estudio explicó que estos mamíferos gigantes habrían padecido una enfermedad muy común y poco nociva en los seres humanos.



La extinción de este animal similar al elefante data de hace miles de años. Sin embargo, la razón de este fenómeno todavía es un misterio para la ciencia que ha brindado distintas hipótesis al respecto, pero ninguna fue validada por completo, sino que se han trazado ciertos consensos.

Insólito: descubren que los mamuts se extinguieron por una enfermedad muy común

Pese a que no había depredadores que amenazaran con su especie, finalmente se terminaron extinguiendo. Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Buffalo , Nueva York, en la revista Earth History and Biodiversity sostuvo que los mamuts desaparecieron a causa de las alergias, en particular una muy común.

La teoría sostiene que el final de estos animales no se dio de un día para otro, sino a lo largo de miles de años. " Un nuevo mecanismo evolutivo para la extinción de mamuts y otros animales basado en la interrupción de la comunicación ", explicó el trabajo científico.

De esta manera, los especialistas remarcaron que las alergias hicieron que estos gigantes mamíferos perdieran la capacidad de olera y esto desató la debacle. "Uno de los posibles mecanismos de extinción de los animales durante el cambio climático podría ser una alteración del sentido del olfato debido al desarrollo de alergias cuando cambia la flora ", indicaron.

Los mamuts se habrían extinguido por la alergia que les hizo perder el olfato.

¿Por qué desaparecieron los mamuts hace miles de años?

Hace 10.000 años, la Tierra sufrió un enorme cambio de temperatura que devino en una gran explosión en la vegetación y ese evento habría sido el que desencadenó que estos animales no formen más parte del ecosistema tras millones de año de habitar el planeta.

Pese a que la gran mayoría desapareció en ese momento, un grupo muy escaso se mantuvo en una zona remota de Rusia, la Isla Wrangel , hasta hace 4 mil años. Esta es la última dotación de la que hay registro.

¿Qué dijo la ciencia sobre la teoría de la desaparición de los mamuts?

La comunidad científica no se mostró muy de acuerdo con esta nueva teoría y consideró que es casi imposible de probar. " Esta idea parece bastante descabellada y no estoy seguro de cómo podrías demostrarla ", señaló otro profesor de la Universidad de Buffalo, Vincent Lynch.

El único detalle que Lynch consideró que puede aportar es que ya se descubrieron muestras de ADN que confirman que los mamuts lanudos perdieron la capacidad de oler ciertas flores cerca de su punto de extinción.

Sin embargo, no consideraron este punto suficiente para apoyar esta teoría. El especialista de Buffalo puntualizó que hacen falta más experimentos para poder llegar a una conclusión, ya sea a favor o en contra de la nueva hipótesis.