Un nuevo espectáculo astronómico podrá observarse en el cielo del 5 al 6 de mayo cuando alcance su punto máximo la lluvia de meteoritos Eta Aquarids. Este fenómeno, conocido por permitir la visualización de decenas de estrellas fugaces por hora, se observará con mayor intensidad principalmente durante las horas anteriores al amanecer y podrá observarse tanto en el hemisferio sur como en el norte si el cielo está oscuro y despejado. El evento ocurre cuando la Tierra atraviesa una nube de partículas dejadas por el cometa Halley. Estos fragmentos entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre y se desintegran dando lugar a lo que conocemos como estrellas fugaces. La intensidad de la lluvia de meteoros variará según la ubicación geográfica. En ese sentido, en el hemisferio sur, donde el fenómeno se observa con gran claridad, podrían verse hasta 60 meteoros por hora. En el hemisferio norte, en cambio, las condiciones permitirán observar hasta 30 estrellas en el mismo período si se encuentran zonas libres de contaminación lumínica. De acuerdo con los expertos, el momento ideal para observar esta lluvia es antes del amanecer el 6 de mayo, período donde el cielo suele estar más oscuro y, consecuentemente, donde aumenta la posibilidad de ver meteoros. Para mejorar la visibilidad el consejo es Después de este evento, será necesario aguardar hasta finales de julio para observar otra lluvia de meteoritos similar.