Un equipo de investigadores realizó un hallazgo significativo en la Antártida, lo que podría propiciar una mejor comprensión de nuevas especies marinas en una de las regiones más inexploradas del planeta, destacándose por su anatomía distintiva. En el transcurso de una misión en el continente más frío de la Tierra, los especialistas anunciaron el descubrimiento histórico que sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de organismos inéditos para la biología, según informó la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en septiembre del año pasado. Jan Strugnell, profesor de la Universidad James Cook y líder de la investigación, destacó la relevancia de este avance para la ciencia: “Hemos recogido una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunas especies nuevas“. El equipo de científicos identificó diversas criaturas, entre ellas algunas especies inusuales que jamás habían sido registradas. Los investigadores llevaban a cabo una travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, cuyo recorrido estaba programado para concluir a mediados de año. La profesora Delphine Lannuzel apuntó que el inusual color del iceberg podría estar vinculado a su elevado contenido en hierro. "Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y eso es lo que otorga al iceberg de jade su particular color", agregó la investigadora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas. Los científicos no anticipaban encontrarse con estos inusuales ejemplares, dado que su meta principal era estudiar los efectos del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y evaluar el estado del glaciar Denman, que ha retrocedido cerca de 5 kilómetros entre 1996 y 2018, convirtiéndose en una de las zonas con un deshielo más acelerado de la región. “Para que podamos entender adecuadamente cuánto calor ingresa en la plataforma de hielo, es esencial estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano“, expresaron los autores del estudio, quienes tuvieron la oportunidad de observar un iceberg de tono jade, un fenómeno poco habitual en este tipo de expediciones. Los descubrimientos han determinado un avance significativo en el campo de la biología marina, abarcando dos organismos que han sido identificados, así como otro que permanece sin una denominación científica.