En esta noticia Vigilancia extrema ante una segunda zona de baja presión en desarrollo

Las autoridades meteorológicas de México encendieron las alarmas ante la rápida evolución de un sistema de baja presión en el Océano Pacífico, asociado con la onda tropical número 19.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el potencial de desarrollo de un ciclón tropical ha aumentado drásticamente en las últimas horas, lo que mantiene en estricta vigilancia a los estados del litoral sur y central del país.

Alertas por posibles formaciones de ciclones CONAGUA

Los datos científicos indican que la amenaza climática se encuentra muy cerca de consolidarse formalmente debido a las condiciones atmosféricas actuales. Los puntos clave del último reporte oficial señalan lo siguiente:

Probabilidad inmediata: El sistema incrementó notablemente a un 70% su probabilidad para formar un ciclón tropical en un lapso de apenas 48 horas.

Potencial a mediano plazo: La certeza de su evolución alcanza un alarmante 90% de probabilidad para un desarrollo ciclónico en los próximos 7 días.

Ubicación estratégica: Actualmente la zona de baja presión se localiza a 925 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.

Trayectoria y velocidad: El fenómeno meteorológico avanza con un desplazamiento constante hacia el oeste-noroeste a una velocidad estimada entre los 16 y 24 km/h.

Vigilancia extrema ante una segunda zona de baja presión en desarrollo

Por si fuera poco, las condiciones en el Océano Pacífico se han vuelto aún más complejas con el surgimiento de un segundo foco de atención. El SMN ha confirmado que se prevé el desarrollo de una nueva zona de baja presión justo frente a las costas del Pacífico sur mexicano, incrementando la inestabilidad en una región que ya se encuentra bajo la amenaza directa del primer sistema en evolución.

Alertas por formación de ciclones CONAGUA

Este panorama de doble vigilancia activa presenta las siguientes características adicionales:

El segundo sistema en formación mantiene actualmente un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en un plazo de 7 días.

La interacción de la onda tropical núm. 19 y las bajas presiones genera un flujo constante de humedad hacia los estados costeros de Oaxaca y Guerrero.

Las autoridades prevén un incremento histórico en el oleaje y la intensidad de las precipitaciones conforme los sistemas continúen su avance paralelo a la costa.

Ante el inminente peligro de que estos sistemas se conviertan en ciclones tropicales mayores en cuestión de días, la CONAGUA insta a la población de las regiones vulnerables y a la navegación marítima a extremar precauciones.

Se recomienda seguir minuciosamente las indicaciones de Protección Civil, ya que las lluvias torrenciales, fuertes rachas de viento y la marea de tormenta podrían generar severas inundaciones y deslaves en zonas montañosas.