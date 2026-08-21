Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un cambio brusco en el tiempo de la provincia de Tierra del Fuego. El pronóstico anticipa una jornada con tormentas, granizo, lluvias y una ola de frío polar.

Llega un temporal a Tierra del Fuego: cómo estará el clima en Ushuaia

Los informes oficiales del SMN anticipan un viernes marcado por el ingreso de vientos polares y temperaturas de entre -0° y 3°.

Las lluvias se harán presentes a lo largo de toda la jornada con vientos de hasta 64 kilómetros por hora. Se espera un día marcado por fuertes nevadas y posible presencia de granizo.

Cómo seguirá el clima en Ushuaia, según el pronóstico del SMN

Una vez se alejen las tormentas de la localidad, el fin de semana ofrecerá mejores condiciones climáticas con cielo despejado, pero se mantendrán temperatura de hasta -5°.

Se espera el regreso de las lluvias para el martes de la próxima semana.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

El SMN detalló que el clima en la Ciudad de Buenos Aires se desarrollará de la siguiente manera: