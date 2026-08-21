La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 21 de agosto de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 21 de agosto

El clima en España se verá afectado por tormentas fuertes en Baleares y chubascos intensos en el litoral cantábrico durante la madrugada. Por la tarde, se esperan chubascos en la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona, mientras que en la península dominarán cielos poco nubosos.

Las temperaturas máximas descenderán en el norte y el Mediterráneo, especialmente en la Ibérica y Baleares, mientras que en el suroeste aumentarán. Las mínimas disminuirán de forma generalizada. El viento será flojo y de componente oeste, con rachas moderadas en diversas áreas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

El clima en Madrid será de intervalos nubosos, con temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 15 y posibilidad de chubascos dispersos en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos mayormente despejados en Andalucía, con brumas y nieblas en la vertiente atlántica. Temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 34 grados, con viento flojo de componente oeste y poniente moderado en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, se espera un cielo con intervalos nubosos y probables chubascos y tormentas, especialmente en el Pirineo de Lleida durante la madrugada y en Girona y Tarragona por la tarde. Las temperaturas descenderán, oscilando entre 11 y 35 grados, con un ligero ascenso en el litoral de Barcelona. Los vientos variarán, siendo moderados del norte en el Ampurdán y del noroeste en Tarragona, cambiando a sureste al final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón estará caracterizado por intervalos nubosos y probables chubascos con tormenta, especialmente en Pirineos por la madrugada y en el sistema Ibérico por la tarde, donde podrían ser intensos. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 31 grados y un mínimo de 12 grados, con viento moderado del noroeste en la depresión del Ebro y flojo de dirección variable en el resto de la región.

El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con probables brumas y nieblas en cotas altas. Se esperan lluvias débiles durante la primera mitad del día, especialmente en el litoral y chubascos ocasionales por la tarde en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 23 y 13 grados, con mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso en zonas bajas. El viento será flojo variable en el interior y moderado del oeste en el litoral, girando hacia el norte por la tarde.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con chubascos y tormentas localmente intensas por la mañana. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 34 grados y un mínimo de 19 grados. Viento moderado del suroeste, con rachas fuertes durante las tormentas, disminuyendo a flojo y moderado del norte.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles durante la primera mitad del día, abriéndose claros en la tarde. El norte de las islas más altas tendrá cielos nubosos y algunas lluvias, mientras que en el resto habrá poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 31 grados, con poco cambio o ligero descenso y viento moderado del norte a nordeste, con intervalos fuertes en Lanzarote y Jandía.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con chubascos débiles en el interior norte por la tarde y posibilidad de tormentas en las zonas litorales, con temperaturas entre 17 y 37 grados. Viento variable predominando del noroeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos a nuboso, con nubes bajas al inicio del día y nubosidad de evolución durante la jornada, donde se espera probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en zonas montañosas y el tercio oriental. Las temperaturas oscilarán entre 9 grados de mínima y 31 grados de máxima, con un ligero descenso en el tercio oriental y poco cambio en el resto, mientras que el viento será variable, predominando del noroeste y noreste, con intervalos de moderado al final de la tarde.

El clima se presentará poco nuboso, con intervalos nubosos por la tarde en la mitad norte y este. Se anticipan posibles chubascos débiles y dispersos en los Sistemas Central e Ibérico de Guadalajara. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, oscilarán entre 9 y 33 grados. El viento será flojo del oeste y suroeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos con nubes bajas y brumas matinales que darán paso a una tarde poco nubosa o despejada, con temperaturas entre 20 y 27 °C y vientos moderados de poniente.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, vientos moderados de poniente y temperaturas entre 24 y 30 ºC.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso con brumas y nieblas en cotas altas, lluvias débiles que remitirán por la tarde, temperaturas entre 13 y 25 grados y viento variable en el interior y moderado en el litoral. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso, con lluvias débiles que podrían ser chubascos ocasionales, temperaturas entre 9 y 24 grados y viento moderado del norte por la tarde.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidades de precipitaciones débiles, con temperaturas entre 15 y 28 grados y vientos del norte y noroeste.

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