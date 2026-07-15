El diluvio del siglo llega a México: se esperan vientos fuertes, posible granizo y lluvias intensas en estas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este 15 de julio persistirán las condiciones para lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en gran parte de México, debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 19.

Las precipitaciones más intensas se pronostican para Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse acumulados de 50 a 75 milímetros. Además, el organismo advirtió que las lluvias podrían provocar incrementos en ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones y deslaves en las zonas más vulnerables.

Estas son las entidades con mayor riesgo de lluvias este 15 de julio

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se esperan en:

Chihuahua (centro, sur y este).

Coahuila (norte y oeste).

Durango (norte y oeste).

Veracruz (sur).

Oaxaca (noreste).

Chiapas (este y sur).

También habrá lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche y Quintana Roo, mientras que otras entidades registrarán chubascos o lluvias aisladas.

El SMN indicó que gran parte de estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales.

Vientos fuertes y oleaje en distintas regiones del país

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de entre 50 y 70 km/h en Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, así como en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

En otros estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco se esperan rachas de 40 a 60 km/h.

En las costas también habrá condiciones adversas. El SMN pronostica oleaje de hasta 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de entre 1 y 2 metros en el litoral del Pacífico y del Golfo de México, incluyendo Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué fenómenos provocarán las lluvias en México?

El organismo explicó que las condiciones meteorológicas estarán favorecidas por la combinación del monzón mexicano, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre distintas regiones del país y el desplazamiento de la onda tropical número 19 sobre el sureste mexicano.

Asimismo, los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Elida, formada durante la madrugada en el océano Pacífico, contribuirán a generar chubascos en Baja California Sur.

Recomendaciones ante el pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes podrían ocasionar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones urbanas, deslaves y reducción de la visibilidad en carreteras. Además, las rachas de viento tienen el potencial de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Por ello, recomendó a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales del SMN y de Conagua, especialmente si reside en zonas con pronóstico de lluvias intensas o realiza actividades al aire libre.