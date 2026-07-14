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El laurel es un clásico en la cocina, pero su uso va mucho más allá del sabor que aporta a las comidas. En los últimos años, muchas personas empezaron a hervir sus hojas para aprovechar sus propiedades naturales.
El vapor que desprende esta planta aromática no solo perfuma el ambiente, también ayuda a mejorar la respiración, relaja el cuerpo y hasta actúa como repelente de insectos.
Este hábito, que tiene raíces en tradiciones antiguas, hoy vuelve a ganar espacio en hogares que buscan soluciones naturales para mejorar el bienestar diario.
¿Qué beneficios tiene hervir hojas de laurel?
- Purifica el aire: el aroma que libera el laurel al hervirse actúa como un desodorante natural. Es útil para eliminar olores fuertes, como los que quedan después de cocinar, y deja una fragancia suave y agradable en el ambiente.
- Descongestiona las vías respiratorias: el vapor que emana de la olla ayuda a abrir los conductos nasales. Es ideal para quienes sufren congestión, sobre todo en épocas de frío o alergias estacionales.
- Reduce el estrés y mejora el ánimo: el laurel contiene compuestos que, al calentarse, generan un efecto relajante. Su aroma ayuda a calmar la mente y crear un entorno más tranquilo, ideal para descansar o concentrarse.
- Repele insectos de forma natural: el olor que desprende esta planta resulta molesto para mosquitos y otros insectos pequeños. Por eso, muchas personas lo usan como alternativa a los productos químicos.
- Limpieza energética del hogar: según el Feng Shui y otras corrientes espirituales, hervir laurel ayuda a renovar la energía de los espacios. Se cree que atrae buenas vibras y aleja lo negativo.
¿Cómo preparar la infusión de laurel para aromatizar tu casa?
El procedimiento es simple y no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Solo hace falta:
- 5 o 6 hojas de laurel secas
- 1 litro de agua
- Una olla mediana
Poné el agua a hervir junto con las hojas. Una vez que el vapor comience a salir, dejá la olla destapada para que el aroma se disperse por el ambiente. También podés apagar el fuego y mover la olla a distintos espacios de la casa para que el efecto se extienda.
Consejos para aprovechar mejor sus efectos
- Usá hojas secas, ya que concentran más aroma.
- No dejes la olla sin supervisión si el fuego está encendido.
- Podés repetir el proceso varias veces por semana.
- Si querés potenciar el efecto relajante, combiná el laurel con otras hierbas como lavanda o manzanilla.
¿El laurel tiene beneficios para la salud?
Además de su uso ambiental, el laurel es conocido por sus propiedades medicinales. Contiene antioxidantes, vitaminas del grupo B, vitamina C, calcio y magnesio.
También se le atribuyen efectos antiinflamatorios y digestivos. Sin embargo, su consumo debe ser moderado y siempre consultado con un profesional si se busca usarlo con fines terapéuticos.