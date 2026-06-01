La infraestructura, el diseño urbano y la tecnología convierten a la construcción en un hito sin igual. (Fuente: Shutterstock)

La estación, identificada como Chongqing East Railway Station, fue inaugurada oficialmente el 27 de junio de 2025, tras un extenso proceso de construcción que se extendió por siete años. Este desarrollo requirió una inversión considerable de 7.800 millones de dólares y se caracteriza por una fusión entre una arquitectura de estilo cyberpunk y elementos naturales típicos de la región montañosa de Chongqing.

El transporte moderno ha dado un paso significativo con la inauguración de la estación de tren más grande del mundo, ubicada en la ciudad china de Chongqing. Este proyecto representa un avance sin precedentes en materia de infraestructura, tecnología y diseño urbano.

Con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario puede compararse a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

Así es por dentro la estación más grande del mundo

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico.

En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB. Además, se pueden encontrar restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo. Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.

Transporte moderno: Inauguran la estación de tren más grande del mundo en Chongqing. (Fuente: @peoples_daily)

Las mejores rutas y conectividad para tu viaje

Por otra parte, establece conexiones en las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, reafirmando a la región como un eje fundamental del sistema ferroviario de China.

Desde la estación, es posible emprender viajes hacia ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín, con trayectos que varían entre seis y ocho horas.