El tren más rápido del mundo está listo para su primer viaje y es el orgullo de un país: viaja a 450 km/h y es ultramoderno Fuente: Archivo

China vuelve a posicionarse en el centro de la innovación ferroviaria con la presentación del CR-450, un prototipo de alta velocidad que promete convertirse en el tren más rápido del mundo en operación comercial.

Cómo es el tren bala CR-450 que será el más rápido del mundo

Con una velocidad proyectada de 450 km/h, este nuevo modelo de tren de alta velocidad marca un salto tecnológico para el gigante asiático y abre una nueva etapa en el transporte de alta velocidad.

Su diseño combina eficiencia, tecnología de punta para la experiencia de los pasajeros como de los maquinistas y apunta a reducir drásticamente los tiempos de viaje.

Asimismo, el CR-450 representa la evolución de la reconocida serie CR de alta velocidad, que ya opera actualmente, y se ubica por encima del actual CR-400, que lidera los servicios ferroviarios en China.

En cuanto a la capacidad motriz, es importante destacar que este tren es capaz de superar los 450 km/h según los registros de las últimas pruebas y lo ubica como el más veloz de su clase, superando al Shinkasen japonés o al ICE 3 alemán, cuyos modelos tienen una velocidad máxima de entre 300 y 350 km/h.

China se prepara para tener el tren más rápido del mundo

Esta nueva generación de trenes de alta velocidad no solo apunta a cambiar por completo los estándares de confort, si no que optimizan su desempeño aerodinámico, reducen el consumo energético y elevan los estándares de seguridad al momento de operar.

El diseño del tren fue empleado para minimizar la resistencia al aire, un desafío crucial cuando se superan los 400 km/h. Los ingenieros desarrollaron una punta más afilada, materiales más ligeros y sistemas de control capaces de gestionar velocidades extremas con aerodinámica.

Además, y en cuanto al equipamiento mecánico, el CR-450 de China cuenta con tecnología a bordo y frenos de alta disipación térmica, los cuales garantizan una operación mucho más confiable y segura.

Cuáles son las claves del tren de alta velocidad CR-450

El CR-450 también incorpora una actualización integral en su sistema de alimentación y comunicación, permitiendo que la operación se mantenga estable frente a variaciones climáticas y geográficas típicas de las rutas extensas de China.

De tal modo, las prestaciones más importantes del CR-450 de China serán: