Inaugurarán un tren bala submarino que viajará a más de 250 km/h y conectará dos ciudades clave en minutos: cuándo será el primer viaje Fuente: IA

China se encuentra cada vez más cerca de revolucionar el transporte regional con el primer tren bala submarino. Con la capacidad de trasladarse a 250 km/h, este fenómeno tecnológico conectará ciudades clave acortando el tiempo de viaje y marcando un récord mundial.

El tren de alta velocidad busca ser una simplificación en la vida de las personas, con el fin de que las mismas puedan optimizar su tiempo y organizar los costos logísticos.

Inaugurarán el primer tren bala submarino en China

Las autoridades confirmaron que el primer viaje del tren bala submarino está previsto dentro del cronograma oficial de infraestructura hacia el año 2035, una vez finalizadas las obras y las pruebas de seguridad necesarias para su puesta en marcha. El proyecto forma parte del plan estratégico de expansión ferroviaria del país y apunta a convertirse en una de las obras más ambiciosas del transporte moderno.

El debut de este tren marcará un antes y un después en la movilidad regional, ya que será la primera vez que un tren de alta velocidad circule bajo el mar a más de 250 km/h, reduciendo trayectos que hoy demandan varias horas a apenas minutos.

Llega el primer tren bala submarino a China. Fuente: Archivo.

¿Cómo será el recorrido del tren bala?

De acuerdo con la información difundida, el trazado del tren bala submarino tendrá una extensión total de aproximadamente 123 kilómetros, de los cuales cerca de 90 kilómetros se desarrollarán bajo el lecho del Mar de Bohai. La obra permitirá unir de forma directa a las ciudades de Dalian y Yantai, dos centros estratégicos para la economía y el comercio de la región.

Gracias a este túnel submarino, el tiempo de viaje entre ambas ciudades pasará de más de seis horas a alrededor de 40 minutos, lo que transformará la dinámica del transporte de pasajeros y mercancías, además de potenciar el turismo y la actividad portuaria.

El gobierno chino realizó una inversión estimada para concretar el tren bala submarino supera los 220.000 millones de yuanes, una cifra que refleja la complejidad técnica del proyecto y lo posiciona entre las mayores obras de ingeniería del mundo. El diseño contempla túneles paralelos, sistemas de ventilación avanzados y estructuras de emergencia para garantizar la seguridad.

¿Cuánto costará un pasaje?

Por el momento, no se confirmó cuánto costará el pasaje, aunque se espera que el servicio forme parte del sistema público de trenes de alta velocidad de China, con tarifas reguladas y accesibles, similares a las del resto de la red ferroviaria.