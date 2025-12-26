Una de las potencias de Sudamérica será la primera del continente en contar con un tren bala capaz de alcanzar los 350 km/h gracias a una obra que contempla una inversión de 20.000 millones de dólares.

La formación de vagones será capaz de transitar 510 kilómetros de distancia en tan solo una hora y media para conectar tres ciudades claves . De esta manera, se buscará descongestionar las autopistas y brindar un mejor servicio a los miles de trabajadores que utilizan el transporte público.

¿Cuál es el tren bala récord de Sudamérica?

Brasil será el primer país de la región en contar con un tren bala de alta velocidad que conectará Río de Janeiro, San Pablo y Campinas . Se prevé que el tramo de 510 kilómetros pueda ser completado en una hora y media a dos horas gracias a su máxima velocidad de 350 km/h.

El principal objetivo de la nueva construcción es incrementar el flujo de personas que se transportan de un lugar a otro a través del transporte público.

Se estima que el tren TAV (Trem de Alta Velocidade por sus siglas en portugués) ayudará a descongestionar las avenidas de los distritos y acelerará el cruce de ciudades.

La obra para este tren implica una inversión de más de 20.000 millones de dólares. Fuente: Shutterstock The Global Guy

Según medios locales, el tramo que separa Río de Janeiro y San Pablo es uno de los más transitados del país y en la actualidad depende de las autopistas y vuelos nacionales.

Nueva revolución en transporte público con modelos exitosos de Japón y Europa

El proyecto de transporte público busca replicar los modelos exitosos que se han implementado en Japón y otros países de Europa.

En la actualidad, las líneas ferroviarias del país no superan los 160 kilómetros de longitud, por lo que la nueva obra contempla un antes en el sistema de transporte.

El inicio de esta obra está programado para el 2027 y se espera que comience a operar durante los primeros meses de 2032. El desarrollo no solo incorporará tecnología de última generación, sino que será una fuente de empleos y estimulará las industrias relacionadas con la ferroviaria.

¿Cómo funciona la tecnología maglev en los trenes rápidos?

Los trenes más rápidos del mundo utilizan la tecnología llamada maglev, un sistema de levitación magnética que transporta vagones gracias al uso de la suspensión electrodinámica. Las vías están instaladas con dos juegos de bobinas de metal en conexión cruzada y enrolladas en forma de 8 que crean electroimanes.

Actualmente, el tren más veloz se encuentra en China y es el Shangai Maglev CR Harmnony (CRH380A/D), el cual alcanza una velocidad máxima operativa de 460 km/h.

Este proyecto unirá grandes ciudades de Brasil como Río de Janeiro y San Pablo.

Los vagones se apoyan en ruedas de caucho y cuando se llega a los 150 km/h la fuerza magnética es suficientemente potente para elevarlo 100 milímetros por encima del suelo, lo que elimina la fricción y permite alcanzar velocidades únicas.

Una vez finalizada la construcción, se espera que el tren bala reduzca significativamente los tiempos de viaje entre las principales ciudades de Brasil. Además, se prevé que el proyecto impulse el turismo y el comercio en la región, generando un impacto económico positivo.