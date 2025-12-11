Un nuevo tren de alta velocidad llegará a un país de Sudamérica para cambiar el transporte para siempre. La obra de innovación contempla un ferrocarril capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora para unir dos ciudades claves en tan solo minutos y descomprimir el tráfico de las autopistas cercanas.

El nuevo tren bala de Brasil: cómo será la innovadora obra que revoluciona el transporte en Sudamérica

Brasil será el primer país de la región en construir un tren de alta velocidad para conectar Río de Janeiro, San Pablo y Campinas.

El tramo de 510 kilómetros suele estar sumamente congestionado por la gran cantidad de vehículos que circulan. El ferrocarril podrá conectar las tres localidades en tan solo una hora y media gracias a su máxima de 350 km/h.

(Simulación creada con IA) ChatGPT

Muchos brasileños eligen los vuelos nacionales para moverse entre las ciudades y evitar el tráfico. La inversión estimada para realizar el proyecto será de entre u$s 10.000 millones a u$s 20.000 millones.

Cuáles son los puntos claves del tren bala

El principal objetivo del TAV es triplicar la capacidad actual del sistema ferroviario brasileño. La mayoría de los rieles no superan los 160 kilómetros de extensión, por lo que el proyecto se enfoca en:

Incrementar el flujo de pasajeros entre las tres ciudades.

Proveer un medio de transporte rápido , sostenible y seguro.

Modernizar la infraestructura con estándares internacionales.

Cuándo inaugurarán el tren

Las obras para el tren bala de Brasil iniciarán en 2027, tras su planificación. Se espera que se convierta en un medio de transporte clave que descomprimirá las otras arterias y beneficiará a miles de ciudadanos.