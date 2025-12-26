Este puente es una de las mayores proezas de la ingeniería moderna, ya que se trata del más largo del mundo con un Récord Guinness vigente desde 2011. Esta obra colosal no solo destaca por su tamaño, sino también por su impacto en el transporte ferroviario de alta velocidad que domina el ranking global de estas megaestructuras.

Esta construcción se ubica en un país asiático y se convirtió en referencia mundial desde su inauguración. Ubicado en el sureste del continente, este puente forma parte de la red que conecta dos de las ciudades más importantes del país.

¿Cuál es el puente más largo del mundo?

El Gran Puente de Danyang-Kunshan alcanza una longitud total de 164,8 kilómetros, una cifra que lo coloca muy por encima de cualquier otro puente existente. Esta obra gigante ubicada en China tiene una altura promedio de 30 metros y fue diseñada para garantizar estabilidad, seguridad y durabilidad en diferentes condiciones climáticas.

En este sentido, la potencia asiática no solo cuenta con el puente más largo del planeta, sino que además posee siete de los diez puentes más extensos del mundo. Este record refuerza el protagonismo chino en el desarrollo de obras de ingeniería sin precedentes basado en décadas de inversión estratégica en transporte, urbanización y tecnología.

Este puente conecta Pekín y Shanghai, dos de las ciudades más grandes del mundo.

¿Cómo es el puente gigante ubicado en China?

Un tramo especialmente llamativo de la estructura es el que atraviesa el lago Yangcheng, en la ciudad de Suzhou, donde el puente se extiende durante 9,6 kilómetros sobre el agua. Esta sección requirió soluciones técnicas avanzadas para minimizar el impacto ambiental y asegurar la resistencia del conjunto.

Desde su inauguración, la obra fue reconocida oficialmente con el Récord Guinness al puente más largo del mundo, distinción que conserva hasta la actualidad. Aunque China continúa desarrollando nuevos proyectos de gran escala, ninguno ha superado aún esta marca histórica.

Materiales y cifras récord de la construcción

Más allá de su longitud, el puente impresiona por la magnitud de los elementos utilizados en su construcción. Para levantar esta megaestructura fue necesario coordinar un esfuerzo humano y material pocas veces visto en la historia de la ingeniería civil con los siguientes recursos:

Se utilizaron aproximadamente 450.000 toneladas de acero , equivalentes al peso de unas 65 torres Eiffel.

Se emplearon alrededor de 2,3 millones de metros cúbicos de hormigón pretensado , material que proporciona alta resistencia y durabilidad a la estructura.

La obra está apoya por 5200 pilares, hundidos hasta alcanzar capas de roca sólida, lo que garantiza su estabilidad y resistencia.

El costo total de la construcción se estimó en 8500 millones de dólares, reflejando la magnitud y complejidad del proyecto.

La obra comenzó en 2006 y se completó apenas cuatro años después, un plazo récord para una construcción de esta envergadura. Gracias a esa eficiencia, el Gran Puente de Danyang-Kunshan pudo inaugurarse en 2011 y consolidarse como un ícono mundial de la infraestructura.

Esta obra batió todos los récords del mundo.

¿Cuál es la importancia de este puente?

El puente fue diseñado para permitir el paso de trenes de alta velocidad que alcanza hasta 300 km/h. Esto requirió una precisión en la ingeniería, asegurando que las vías se mantuvieran niveladas y estables sobre un área tan extensa.

Como parte del Ferrocarril de Alta Velocidad Beijing-Shanghai, el Puente Grand Danyang–Kunshan es vital para el éxito de uno de los corredores de transporte más importantes de China. Esta línea de tren de alta velocidad redujo drásticamente el tiempo de viaje entre las dos ciudades, de más de 10 horas en tren convencional a unas 4.5 horas.

La conexión entre Pekín y Shanghai ha tenido un impacto profundo en la economía al logra que el comercio, el turismo y los negocios sean más eficientes. El puente conecta regiones de gran importancia económica y ayuda a facilitar el movimiento de bienes y personas entre las principales ciudades