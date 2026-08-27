Rosario podría sumar un nuevo atractivo turístico, gastronómico y comercial en pleno centro de la ciudad. Un empresario local impulsa la creación de un Barrio Chino en el microcentro rosarino, inspirado en el tradicional polo de Belgrano, en Buenos Aires.

El proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial, pero ya cuenta con empresarios interesados en participar. La propuesta busca comenzar con unas dos cuadras y concentrar restaurantes, bazares, comercios de productos chinos, servicios y diferentes propuestas culturales.

La iniciativa es impulsada por Luciano Di Santo, titular del grupo Micropack, quien mantiene desde hace décadas una relación comercial con la comunidad china.

Según explicó a Punto Biz, la intención es replicar el modelo porteño, incluso con uno de sus elementos más característicos: el tradicional arco de entrada.

Cómo sería el nuevo Barrio Chino de Rosario

La idea es desarrollar el proyecto en una zona del microcentro de Rosario, aunque por el momento no está definido cuáles serán las calles que formarán parte del futuro Barrio Chino.

El plan inicial contempla ocupar dos cuadras y generar allí un nuevo polo comercial y gastronómico. La propuesta incluirá locales de diferentes tamaños, con superficies que irían aproximadamente desde los 100 hasta los 1.000 metros cuadrados.

Uno de los principales atractivos será la gastronomía, con espacios de comida al paso y restaurantes de mayor tamaño. También habrá lugar para bazares y comercios especializados en productos de origen chino.

El proyecto no pretende limitarse al aspecto comercial. Sus impulsores también analizan sumar propuestas culturales y espacios para espectáculos, con la posibilidad de incorporar incluso teatros vinculados con la cultura china.

El proyecto podría tener un arco chino

Uno de los elementos que busca diferenciar al nuevo polo será su estética. La propuesta contempla instalar un arco de estilo chino, inspirado en el que funciona como uno de los símbolos del Barrio Chino de Belgrano.

La intención es que el espacio tenga una identidad propia y pueda convertirse en un punto reconocible dentro del centro rosarino.

De esta manera, el proyecto apunta a combinar gastronomía, comercio, turismo y cultura en un mismo sector de la ciudad.

Quién impulsa el Barrio Chino de Rosario

Detrás de la iniciativa está Luciano Di Santo, titular de Micropack, quien tiene una relación de más de cuatro décadas con empresarios de origen chino.

El vínculo comenzó cuando tenía 15 años y empezó a venderles latas de tomates. Con el paso del tiempo, la relación comercial se amplió y Micropack terminó desarrollando negocios vinculados con supermercados, alquileres e inmuebles utilizados por comerciantes de esa comunidad.

Barrio Chino en Rosario

Actualmente, el grupo alquila alrededor de 35.000 metros cuadrados, de los cuales unos 25.000 están ocupados por supermercados chinos.

Esa experiencia es uno de los motivos por los que Di Santo busca ahora desarrollar un proyecto que vaya más allá del alquiler de locales.

La intención es que el futuro Barrio Chino también funcione como una puerta de entrada para empresarios chinos que quieran instalarse en Rosario, ofreciendo asesoramiento y servicios para facilitar nuevas inversiones.

¿Cuándo podría inaugurarse el Barrio Chino de Rosario?

Por ahora, no hay una fecha confirmada de apertura. El proyecto todavía está en etapa de armado y resta definir la ubicación exacta, los inmuebles que formarán parte del circuito y los contratos con los comercios interesados.

El empresario tiene previsto presentar la iniciativa ante la Municipalidad de Rosario y continuar las conversaciones para avanzar con su desarrollo.

En paralelo, Di Santo trabaja con referentes de la comunidad china para impulsar la creación de una Cámara de Comercio Argentino-China en Rosario, con el objetivo de fortalecer los vínculos comerciales y atraer nuevos empresarios e inversiones.

Si el proyecto finalmente se concreta, Rosario tendrá un nuevo polo inspirado en el Barrio Chino de Belgrano, pero con una propuesta propia: dos cuadras destinadas a gastronomía, bazares, comercios, servicios y cultura, con la intención de convertirse en un nuevo punto de interés para los habitantes de la ciudad y los turistas.