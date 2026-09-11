El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, sostuvo hoy que las estadísticas contra el crimen organizado y el narcotráfico han mejorado en la ciudad de Rosario, pero advirtió que existe un “entramado muy complejo” que no se agota con el delincuente que está en la cárcel, sino que hay que apuntar hacia quienes le brindaron protección. En ese sentido, envió un claro mensaje a los integrantes de la Justicia que “honran” su cargo y afirmó que “los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo”.

“Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino”, afirmó.

Las palabras de Rosatti se escucharon en un auditorio colmado ante la Cámara Federal de Rosario, en el marco de la jura de un nuevo integrante, el juez federal Florentino Malaponte, quien llega para ocupar una silla que está vacante desde hace diez años. Rosatti le aconsejó al flamante magistrado —a quien aclaró no conocer previamente— conservar dos premisas centrales en una jurisdicción atravesada por múltiples presiones: “Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la ‘doble H’: humildad y honestidad”, porque “se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año”.

Un rato antes, el presidente de la Cámara Federal, Aníbal Pineda, había subrayado el trabajo que se viene llevando adelante y el esfuerzo institucional, potenciado por la llegada del sistema acusatorio en Rosario. Y destacó que, en medio de la gran cantidad de vacantes, además “hay dos jueces con prisión preventiva”, en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido; y a Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de fallos y cuyo jury comenzará el próximo 6 de octubre. Sobre eso también se refirió el juez federal de Garantías Daniel Rodríguez Da Cruz, quien habló de la corrupción dentro de la propia justicia.

Cuando llegó el turno de Rosatti, el presidente de la Corte recordó el encuentro de la justicia que encabezó con el máximo tribunal en Rosario para enviar un claro mensaje en la lucha contra el narcotráfico, y señaló que esa tarea enfrenta “un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel”, porque ese sistema organizado “se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado”.

“Esto no ha terminado ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero ha habido una reacción, la reacción que todos esperábamos, la reacción de la propia comunidad —afirmó—. Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que no falta mucho”.

“Yo estoy muy reconocido a los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que honraron el cargo. También a las autoridades políticas, a la corte local y al intendente, porque se percibió en ese momento que si no había una respuesta institucional conjunta era muy difícil revertir la situación”, agregó.

No obstante, Rosatti aseguró que “más allá de todo esto, también debemos ver el aspecto sombrío: porque en ese evento de hace cuatro años dijimos ‘vamos a poner el reflector’ y, cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro. Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso”.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacó la cantidad de vacantes que se cubrieron en el fuero con la gestión de Javier Milei y resaltó que “el crimen está organizado, pero ahora el Estado también está más organizado” para combatirlo. De la reunión también tomaron la palabra integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.