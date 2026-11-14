El truco se viralizó por su efecto para controlar la humedad y los malos olores.

Colocar un rollo de papel higiénico en la nevera es uno de los trucos caseros que ganaron relevancia en el último tiempo debido a que ayudaría a mantener el electrodoméstico en mejores condiciones.

La recomendación consiste en dejarlo en uno de los estantes para que absorba parte de la humedad acumulada en el interior.

¿Para qué sirve colocar un rollo de papel higiénico en la nevera?

El objetivo de este truco es aprovechar la capacidad de absorción del papel para retener parte de la humedad que se acumula dentro de la nevera. Esto puede contribuir a reducir la condensación y evitar que el ambiente del electrodoméstico se mantenga demasiado húmedo.

Además, se le atribuye la capacidad de absorber parte de los olores generados por alimentos como el pescado, los quesos y las cebollas. Para probarlo, se recomienda colocar un rollo nuevo y seco en uno de los estantes sin que entre en contacto con los alimentos.

El objetivo de este truco es aprovechar la capacidad de absorción del papel para retener parte de la humedad que se acumula dentro de la nevera. ChatGPT | El Cronista USA

¿Cada cuánto se debe cambiar el rollo de papel higienico de la nevera?

El rollo debe reemplazarse cada tres o cuatro semanas. También se puede cambiar antes si se observa que absorbió demasiada humedad, perdió su consistencia o está húmedo.

Para que el truco tenga algún efecto, es importante utilizar papel seco y evitar que el rollo entre en contacto con líquidos o alimentos, ya que si se humedece, no conviene dejarlo dentro de la nevera.

¿Qué beneficios trae poner un rollo de papel higiénico en la nevera?

Entre los beneficios que se le atribuyen a este método casero se encuentran: