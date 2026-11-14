El agua oxigenada es un producto habitual en los hogares que también puede incorporarse a la limpieza del baño.

El agua oxigenada es un producto habitual en los hogares que también puede incorporarse a la limpieza del baño. Por sus propiedades oxidantes, ayuda a tratar algunas manchas amarillentas y residuos que se acumulan en la superficie del inodoro.

Este truco casero consiste en aplicar el producto directamente sobre las zonas afectadas, dejarlo actuar durante unos minutos y complementar la limpieza con un cepillo.

¿Cómo funciona el agua oxigenada para quitar manchas del inodoro?

El agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, puede ayudar a eliminar algunas manchas superficiales del inodoro gracias a su acción oxidante.

Al entrar en contacto con los residuos orgánicos, contribuye a descomponer los compuestos que generan ciertas marcas y olores. Además, tiene propiedades desinfectantes que pueden redducir la presencia de algunos microorganismos.

¿Cómo se prepara y aplica este truco en la rutina de limpieza?

Para probar este método se puede utilizar agua oxigenada de uso doméstico al 3%, es decir, de 10 volúmenes. El procedimiento es sencillo:

1. Colocar el agua oxigenada en un pulverizador limpio.

2. Rociar las zonas del inodoro que tengan manchas, especialmente debajo del borde y sobre las superficies interiores.

3. Dejar actuar durante unos 10 a 15 minutos.

4. Frotar con un cepillo para inodoros y accionar la descarga para retirar los residuos.

Se recomienda el uso de guantes y evitar mezclar el agua oxigenada con otros productos como la lavandina, el vinagre o amoníaco.

El agua oxigenada puede ayudar a remover manchas amarillas y mejorar la limpieza del inodoro. ChatGTP | El Cronista USA

¿Cada cuánto se puede aplicar el truco de rociar agua oxigenada en el inodoro?

No existe una frecuencia universal establecida para aplicar agua oxigenada en el inodoro. Puede utilizarse de manera ocasional cuando aparecen manchas superficiales, sin necesidad de incorporarla a cada limpieza.

Para el mantenimiento habitual, lo recomendable es limpiar el inodoro con regularidad mediante un producto adecuado para sanitarios y un cepillo. Si las manchas persisten, pueden deberse a depósitos minerales o sarro, y eso requiere otro tipi de tratamiento.