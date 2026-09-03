La RAE lo confirma | Whisky, güisqui o wiski: cuál es la forma correcta de escribirlo.

La palabra whisky aparece a diario en cartas, etiquetas, anuncios y conversaciones. Sin embargo, su escritura plantea una duda frecuente. Algunas personas conservan la forma inglesa, mientras que otras prefieren güisqui, una adaptación que reproduce su pronunciación en español.

La Real Academia Española admite ambas opciones, pero también incluye una tercera: wiski. Esta última puede resultar extraña a primera vista, aunque es la adaptación que la institución recomienda. La elección depende de si se mantiene la palabra inglesa o se emplea una forma ajustada a la ortografía española.

Whisky, güisqui o wiski: las formas aceptadas por la RAE

Whisky es la grafía original inglesa y su uso sigue siendo mayoritario. No se considera incorrecta. Sin embargo, la RAE la trata como un extranjerismo sin adaptar. Por ese motivo, debe escribirse en cursiva cuando aparece dentro de un texto en español. Si no es posible utilizar cursiva, puede marcarse entre comillas.

La forma güisqui también es válida y figura en el Diccionario de la lengua española. Se trata de una adaptación tradicional que busca reproducir la pronunciación habitual de la palabra. Al estar incorporada al sistema ortográfico español, se escribe con letra redonda, sin cursiva ni comillas.

La RAE lo confirma | Whisky, güisqui o wiski: cuál es la forma correcta de escribirlo.

¿Cuál es la forma que recomienda actualmente la RAE?

La Academia considera válidas las formas güisqui y wiski, pero muestra preferencia por la segunda. Según explica, wiski se encuentra más cerca de la palabra inglesa de origen, whisky o whiskey. Además, su grafía permite leerla sin dificultad siguiendo las reglas del español.

La recomendación no convierte a güisqui en una palabra incorrecta. Ambas adaptaciones pueden utilizarse. La diferencia está en la preferencia académica actual. La RAE señala que wiski provoca menos extrañeza que la forma tradicional y evita algunos errores que surgen al intentar copiar la grafía inglesa.

Cómo se escriben el plural y otras palabras relacionadas

El plural de wiski es wiskis. Si se elige la adaptación tradicional, el plural correspondiente es güisquis. Estas formas siguen las reglas normales del español y no necesitan ningún resalte especial. La grafía wisqui, que mezcla elementos de las distintas opciones, debe evitarse porque no está aceptada como adaptación válida.

Para nombrar el establecimiento donde se sirven esta bebida y otros licores, la RAE recomienda wiskería cuando se utiliza wiski. También admite güisquería si se opta por güisqui. El Diccionario recoge, además, la forma whiskería, aunque remite a la adaptación española.

De dónde procede la palabra whisky

La voz llegó al español desde el inglés, pero su origen es más antiguo. Según el Diccionario de la lengua española, whisky procede del gaélico uisce beatha, expresión que significa “agua de vida”. El término inglés tiene también la variante whiskey, empleada sobre todo para bebidas irlandesas y estadounidenses.

La adaptación de palabras extranjeras es un proceso habitual. La RAE busca que estos términos se ajusten a la relación entre escritura y pronunciación propia del español. Por eso propone grafías como wiski, del mismo modo que otras voces extranjeras han cambiado su forma al incorporarse al idioma.