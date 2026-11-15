La bolsa mantiene el vinagre en contacto con el cabezal durante el remojo.

La limpieza del cabezal de la ducha puede hacerse con un recurso sencillo: una bolsa con vinagre blanco destilado. El método permite mantener la superficie en remojo antes de frotarla para retirar la suciedad acumulada.

Así lo propone Scotch-Brite en su guía para limpiar grifos y cabezales de ducha. La preparación requiere pocos materiales y un tiempo de espera de entre media hora y una hora.

Para qué sirve la bolsa y cómo preparar el remojo

La bolsa permite contener el vinagre alrededor del cabezal y mantenerlo en contacto con la superficie durante la limpieza.

La marca indica utilizar entre media taza y una taza de vinagre blanco destilado, una bolsa plástica con cierre y una banda elástica para sujetarla.

El procedimiento consiste en colocar la bolsa alrededor del cabezal y llenarla con el vinagre. Una vez sujeta, debe permanecer en remojo entre 30 y 60 minutos.

Después del remojo, se retira la bolsa y se frota la superficie para completar la limpieza. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Qué hacer después del tiempo de espera

Una vez transcurrido el tiempo de espera, hay que retirar la bolsa y frotar la superficie del cabezal para completar la limpieza.