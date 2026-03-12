Hay frases tan cotidianas que casi no las pensamos. “Buen día” o “buenos días” salen solas, casi como un reflejo, antes de que arranque cualquier conversación matutina. Sin embargo, esa automaticidad no significa que el asunto esté del todo claro: ¿cuál de las dos formas es la correcta? ¿Son equivalentes? ¿Hay alguna que sea más formal que la otra? La respuesta corta es que ambas son válidas. Pero la historia detrás de esa respuesta dice bastante sobre cómo hablan los argentinos y por qué. Según la propia RAE, la fórmula de saludo matutino de uso general en todo el ámbito hispanohablante es “buenos días”. En España es la única que se emplea; en América alterna con “buen día”, expresión especialmente arraigada en el área rioplatense —Argentina, Paraguay y Uruguay—. La institución aclara además que ambas fórmulas pueden usarse también como despedida, aunque en ese caso “buen día” es la variante más extendida y puede escucharse incluso en España, sola o dentro de expresiones como “que tengas un buen día”. Hay, sin embargo, una asimetría gramatical: solo “buenos días” admite construcciones con el verbo dar, como en “le dio los buenos días al llegar a la oficina”. La variante singular no acepta ese uso. El “buen día” rioplatense no es un error ni una simplificación descuidada. Tiene una explicación histórica concreta. Su uso en Argentina y Uruguay podría estar directamente influenciado por lenguas que también emplean el singular para este tipo de saludos: el italiano buon giorno, el portugués bom dia, el francés bonjour o el inglés good morning. Esta hipótesis cobra fuerza especialmente en lugares con fuerte tradición de inmigración italiana, como Buenos Aires y otras ciudades del Cono Sur. Las oleadas migratorias de fines del siglo XIX y principios del XX dejaron huellas profundas en el español rioplatense, desde el lunfardo hasta los patrones de entonación, y el saludo matutino no fue la excepción. Que “buenos días” vaya en plural no obedece a una regla gramatical estricta. Se trata de lo que los lingüistas llaman plural expresivo: no se hace referencia a varios días literalmente, sino que el plural funciona como un recurso de énfasis afectivo y cordialidad. El mismo fenómeno aparece en “gracias”, “saludos”, “felicidades” o “mis mejores deseos”. Y ya en textos del siglo XV y XVI circulaban expresiones como “Buenos días te dé Dios”, lo que confirma la larga tradición de la fórmula pluralizada en el idioma. En ese sentido, “buenos días” suena más cálido y enfático que su contraparte singular; “buen día”, en cambio, es más directo y escueto. En Argentina, de hecho, es habitual usar “buen día” al entrar a un local o saludar a un vecino, y reservar “buenos días” para contextos más formales o institucionales. Acá el español es más uniforme. Tanto la RAE como el uso en todo el ámbito hispanohablante establecen que los saludos de tarde y de noche van siempre en plural: “buenas tardes” y “buenas noches”. Las variantes singulares “buena tarde” o “buena noche” no son habituales en la norma culta. Para cualquier hora del día también existe una opción más informal: el simple “buenas”. Esta forma abreviada, que solo se emplea en algunos territorios —España, el área rioplatense y parte de las zonas andina y centroamericana—, es exclusiva de registros coloquiales y no resulta apropiada en contextos formales o profesionales.