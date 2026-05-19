Japón entregó más de 1.000 millones de dólares a un país latino y construirá el tren más imponente de América Latina. (Fuente: Representación creada con IA)

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Panamá avanza con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la región gracias al respaldo financiero de Japón. La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá volvió a captar atención por el volumen de inversión comprometido y por la magnitud técnica de la obra.

Aunque el acuerdo no es reciente, el proyecto sigue siendo clave para el futuro del transporte en América Latina. La iniciativa contempla una conexión estratégica entre la capital panameña y Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.

Detrás de esta obra aparece un financiamiento millonario que permitió sostener el avance del proyecto y consolidar una alianza entre Panamá y Japón en materia de movilidad e infraestructura.

Línea 3 del Metro de Panamá y el préstamo millonario de Japón

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) firmó el 6 de febrero de 2025 un tercer acuerdo de préstamo por aproximadamente 1.036 millones de balboas para financiar la continuidad de la Línea 3 del Metro.

Este aporte se suma al financiamiento previo y forma parte de un proyecto cuyo costo total supera los 2.800 millones de dólares. El objetivo central es mejorar la movilidad entre Panamá Oeste y Ciudad de Panamá, reduciendo tiempos de viaje y congestión vehicular.

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) lleva adelante el proyecto para la construcción del metro. ChatGPT

La futura Línea 3 tendrá una extensión aproximada de 25 kilómetros y contará con 12 estaciones. Según estimaciones oficiales, podrá movilizar hasta 160.000 pasajeros por día.

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es su tramo subterráneo, que cruzará bajo el Canal de Panamá mediante un túnel de aproximadamente 5,3 kilómetros y hasta 65 metros de profundidad.

Japón y Panamá impulsan un tren clave para América Latina

Además del financiamiento, Japón participa directamente en el desarrollo tecnológico del proyecto. Un consorcio integrado por Hitachi, Hitachi Rail STS y Mitsubishi Corporation está a cargo del suministro de trenes y sistemas operativos.

Los trenes serán monorriel de seis vagones, diseñados para operar con alta capacidad y tecnología moderna. El primer tren llegó a Panamá en 2024 como parte del cronograma de implementación.

La obra busca convertirse en uno de los proyectos ferroviarios más relevantes de América Latina por escala, conectividad y capacidad operativa.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la Línea 3 del Metro de Panamá podría entrar en funcionamiento durante el segundo semestre de 2027, una vez finalicen las obras civiles y pruebas técnicas.

Datos concretos de la Línea 3 del Metro de Panamá