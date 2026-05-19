Tensión en Pilar: choque entre un tren y un camión terminó en intento de saqueo.

Una mañana caótica se vivió en Pilar luego de un fuerte choque entre un tren y un camión cargado con bebidas. El episodio generó demoras, interrupciones y momentos de máxima tensión en uno de los pasos a nivel más transitados de la zona.

El impacto ocurrió cerca de las 7.50 en el cruce Kirchner, cuando un tren de la línea San Martín avanzaba rumbo a Capital Federal y terminó embistiendo a un Ford Cargo. La colisión se produjo a pocos metros del microestadio municipal y dejó la circulación ferroviaria parcialmente interrumpida.

Vecinos que presenciaron el siniestro aseguraron que las señales del paso a nivel no estaban funcionando correctamente en ese momento. Sin embargo, desde Trenes Argentinos sostuvieron que las barreras permanecían bajas cuando el camión intentó atravesar las vías.

🚨🚆 UN TREN DE LA LÍNEA SAN MARTÍN EMBISTIÓ A UN CAMIÓN EN PILAR: EL SERVICIO ESTUVO LIMITADO



- Ocurrió en el paso a nivel Kirchner.

- El camión era conducido por un hombre de 23 años.

- El tren se dirigía desde Dr. Cabred en sentido a Retiro. https://t.co/d9726jmM0J pic.twitter.com/d3E5IddkH2 — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) May 19, 2026

Tras el choque, toda la carga de bebidas quedó esparcida sobre el asfalto y las vías del tren, provocando un escenario de desorden y preocupación. La magnitud del accidente obligó a limitar el servicio ferroviario mientras comenzaban las tareas para despejar el sector afectado.

Con el correr de las horas, una grúa llegó al lugar para iniciar la remoción del vehículo destruido. En medio del operativo aparecieron varias personas que intentaron llevarse parte de la mercadería caída, generando empujones y discusiones con personal de seguridad privada.

Las escenas de tensión crecieron rápidamente mientras algunos cargaban bebidas en carretillas y otros intentaban retirarlas a mano. El episodio quedó marcado por el caos alrededor de la carga desparramada y la preocupación por evitar mayores incidentes.

Cerca de las 11, finalmente lograron retirar tanto la formación ferroviaria como el camión de las vías para comenzar la normalización del servicio. Mientras tanto, otro accidente ferroviario registrado más temprano en la línea Belgrano Sur volvió a encender las alarmas por la seguridad en los cruces ferroviarios del conurbano.