Los trenes de doble nivel volvieron a posicionarse en el centro de las conversaciones sobre movilidad ferroviaria en Europa, especialmente en corredores con alta demanda de pasajeros. La incorporación de estas unidades busca optimizar la capacidad operativa sin modificar de forma drástica la infraestructura existente. Lejos de campañas cargadas de expectativas, una compañía privada avanzó con la puesta en marcha de nuevas formaciones enfocadas en atender necesidades concretas del servicio. El objetivo principal es absorber un mayor flujo de viajeros, mejorar la frecuencia y ofrecer trayectos más cómodos. A partir del cierre de 2025, algunas de estas unidades comenzaron a operar con regularidad en rutas seleccionadas, mientras el plan integral continúa en fase de implementación. La expansión se desarrolla de manera progresiva y bajo estrictos controles técnicos. El proyecto contempla procesos de certificación, validaciones entre distintos sistemas ferroviarios y ensayos operativos antes de ampliar el servicio a mayor escala. Cada etapa resulta clave para garantizar compatibilidad, seguridad y eficiencia en futuras incorporaciones. Detrás de esta incorporación hay una estrategia clara: reforzar la competitividad del ferrocarril frente a otros medios de transporte y responder a una demanda creciente en corredores clave. El trasfondo del proyecto se entiende mejor al analizar dónde operan estos trenes de dos pisos y cómo se integran al sistema existente. Los trenes de dos pisos en Austria comenzaron a operar en el corredor Viena–Salzburgo, una de las rutas ferroviarias más utilizadas del país. La primera formación entró en servicio comercial en diciembre de 2025, mientras que otras unidades continúan en fase de certificación técnica. Estas formaciones están habilitadas para circular también en Alemania y Hungría, un dato relevante que permite pensar en futuras extensiones regionales. Lejos de ser un experimento aislado, el uso de trenes de dos niveles es una solución probada en Europa, especialmente en trayectos de alta demanda. La incorporación de trenes de dos pisos permite aumentar la capacidad sin sumar más servicios por hora. Cada formación cuenta con seis coches y espacio para más de 500 pasajeros, lo que mejora la oferta en horas pico y reduce los tiempos de espera. En cuanto a prestaciones, estos trenes ofrecen comodidades pensadas para trayectos interurbanos modernos, con foco en eficiencia y confort: Los trenes de dos pisos no son una novedad en el mundo ferroviario, pero su implementación en rutas estratégicas demuestra que siguen siendo una herramienta clave para ampliar capacidad y mejorar el servicio. En Europa, su presencia se consolida como parte de un modelo de transporte más eficiente y sostenible.