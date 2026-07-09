Al momento de comprar huevos, una de las dudas más frecuentes surge frente a la góndola: ¿conviene elegir huevos de cáscara blanca o marrón?.

Aunque muchas personas creen que uno es más saludable o tiene mejor sabor, los expertos aseguran que esa idea es un mito.

La diferencia entre los huevos de cáscara blanca y marrón es mucho más simple de lo que parece. Si bien pueden variar en precio o en la preferencia de los consumidores, el color de la cáscara no determina su calidad ni su valor nutricional.

Huevos de cáscara blanca o marrón: cuál es la verdadera diferencia

La principal diferencia entre ambos tipos de huevos está en la raza de la gallina que los pone.

Las gallinas de plumaje y lóbulos blancos suelen producir huevos de cáscara blanca, mientras que las de plumaje rojizo o marrón ponen huevos de ese mismo color.

La principal diferencia entre ambos tipos de huevos está en la raza de la gallina que los pone. (Foto: Archivo)

Más allá del aspecto exterior, el contenido del huevo es prácticamente igual en ambos casos.

Cuál conviene comprar, según los expertos

Los especialistas coinciden en que el color de la cáscara no modifica el sabor, la calidad ni el valor nutricional del huevo.

Por eso, tanto los huevos blancos como los marrones aportan proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales similares.

En algunas regiones, los huevos marrones suelen venderse a un precio más elevado, aunque esto responde a una cuestión de mercado y no a una diferencia nutricional.

Qué tener en cuenta al elegir huevos

A la hora de comprar, es más importante prestar atención a otros factores que al color de la cáscara.

Por ejemplo:

La fecha de vencimiento.

Que la cáscara esté limpia y sin grietas.

Las condiciones de conservación.

En definitiva, si la duda es qué huevos conviene comprar, la respuesta es sencilla: tanto los blancos como los marrones son una buena opción, ya que el color de la cáscara no influye en sus propiedades ni en sus beneficios para la alimentación.