Elegir entre cocinar carne en el horno o en la plancha es una duda muy común, especialmente cuando se busca lograr un resultado jugoso, sabroso y con la mejor textura posible. Aunque ambos métodos tienen ventajas, la elección depende del tipo de corte, el tiempo disponible y el resultado que se quiera obtener.

Especialistas en gastronomía y técnicas de cocción coinciden en que no existe una única forma “correcta” de preparar la carne.

Cada método modifica la temperatura, la pérdida de jugos, la formación de la costra y el sabor final. Conocer las diferencias permite aprovechar mejor cada corte y evitar errores que pueden arruinar una buena pieza.

¿Qué es mejor para cocinar carne: horno o plancha?

Esta es la pregunta que miles de personas realizan antes de preparar cualquier corte de carne. La principal diferencia entre ambos métodos está en la forma en que el calor llega.

La plancha trabaja con calor directo y temperaturas muy elevadas. Esto permite sellar rápidamente la superficie de la carne, favoreciendo la conocida reacción de Maillard, responsable del color dorado, la costra crujiente y gran parte del sabor característico de una buena cocción.

El horno, en cambio, cocina mediante calor envolvente. La temperatura rodea toda la pieza de manera uniforme, por lo que resulta ideal para cortes gruesos o de gran tamaño que necesitan cocinarse lentamente sin quemarse por fuera.

Los expertos explican que ninguno de los dos métodos es superior en todos los casos.

La plancha suele ser la mejor opción cuando se busca:

Carne con exterior dorado;

Cocción rápida;

Cortes finos o medianos;

Mayor intensidad de sabor.

Por su parte, el horno ofrece ventajas como:

Cocción uniforme;

Menor riesgo de quemar la carne;

Mejor rendimiento en piezas grandes;

Posibilidad de cocinar varios alimentos al mismo tiempo.

Incluso muchos cocineros profesionales combinan ambas técnicas: primero sellan la carne en la plancha y luego terminan la cocción en el horno para conseguir un equilibrio entre costra exterior e interior jugoso.

Conocé qué método conviene según el corte, cuáles son sus ventajas y los errores que debés evitar para lograr una cocción perfecta. Fuente: Shutterstock

Cómo cocinar cada corte de carne: cuándo conviene usar horno y cuándo plancha

Uno de los errores más habituales consiste en utilizar el mismo método para cualquier corte de carne. Sin embargo, cada pieza tiene características diferentes y responde mejor a una técnica determinada.

Cortes ideales para la plancha

La plancha funciona mejor con carnes que requieren una cocción rápida.

Entre ellas se encuentran:

Bife de chorizo;

Ojo de bife;

Entraña;

Cuadril en bifes;

Lomo;

Hamburguesas;

Medallones.

Estos cortes desarrollan rápidamente una superficie dorada sin perder demasiados jugos en el interior.

Cortes ideales para el horno

Cuando se trata de piezas grandes o con mayor cantidad de tejido conectivo, el horno suele ofrecer mejores resultados.

Los especialistas recomiendan cocinar en horno:

Vacío;

Roast beef;

Tapa de asado;

Peceto;

Bondiola;

Colita de cuadril;

Carré de cerdo.

La cocción lenta permite que la grasa y el colágeno se fundan progresivamente, haciendo que la carne quede mucho más tierna.

Los especialistas aseguran que no existe un único método ideal: cada técnica potencia distintas características de la carne. Fuente: Shutterstock

Los mejores consejos para cocinar carne jugosa: los errores que debes evitar en el horno y la plancha

Según los expertos, muchas veces el problema no está en elegir horno o plancha, sino en cometer pequeños errores que afectan el resultado final.

Estos son los más frecuentes: