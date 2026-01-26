En esta noticia Un impacto directo en el tránsito y la vida urbana

La Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave que cambiará el tránsito para siempre y marcará un antes y un después en la movilidad urbana. En el marco del programa Avenidas Porteñas , el Gobierno impulsa una serie de intervenciones estratégicas en arterias históricas con el objetivo de mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad del espacio público.

La iniciativa forma parte de un ambicioso plan de renovación de avenidas en la Capital Federal, que busca transformar corredores esenciales para el transporte, el comercio y la vida barrial. Algunas obras ya están en marcha y otras ya fueron finalizadas en distintas avenidas porteñas.

¿Cómo es el programa que cambiará el tránsito para siempre?

El programa Avenidas Porteñas apunta a recuperar el rol histórico de las avenidas como ejes sociales, económicos y culturales. Cada intervención se adapta al perfil de la zona, pero todas comparten distintos lineamientos en común:

ordenamiento del tránsito,

mejorar la experiencia peatonal,

incorporación de espacios verdes,

mayor seguridad vial.

Las avenidas seleccionadas se destacan por su valor simbólico, su intensa actividad comercial y la necesidad de reordenamiento urbano. En muchos casos, se trata de trazas que no habían recibido mejoras integrales en décadas, pero que se consideran importantes para la conectividad de la Ciudad.

La obra se enmarca en el programa Avenidas Porteñas.

Las obras en la avenida Pérez Galdós, un ícono del turismo porteño

Una de las intervenciones más relevantes se desarrolla en avenida Pérez Galdós, en el barrio de La Boca. En esa zona, las obras avanzan a lo largo de sus siete cuadras, con el objetivo de hacerla más verde, segura y disfrutable para vecinos y visitantes.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo boulevard central, mayor arbolado urbano, ensanche de veredas y la incorporación de canteros con vegetación. Estas medidas permiten reducir la isla de calor y ordenar mejor la circulación vehicular.

Una vía hacia el microcentro

Otra arteria clave que está siendo transformada es la avenida Independencia, donde se intervinieron 17 cuadras entre avenida Jujuy y avenida La Plata. La obra busca mejorar la accesibilidad, reforzar la seguridad y generar un entorno más amigable para peatones y ciclistas.

Los trabajos contemplan estos avances que impacta directamente en la mejora del tránsito:

nueva iluminación,

señalización moderna,

ensanche de esquinas,

más arbolado,

canteros verdes.

Un extremo olvidado de Capital

En el sur de la Ciudad, la avenida Fernández de la Cruz también verá una obra estratégica para mejorar la circulación y la seguridad vial . Las tareas se extienden a lo largo de nueve cuadras, entre Lisandro de la Torre y la avenida General Paz, en Villa Riachuelo.

Entre las principales intervenciones se destacan la construcción de un boulevard parquizado, la plantación de nuevo arbolado, nueva iluminación y el ensanchamiento de esquinas, claves para ordenar el tránsito pesado de la zona.

El objetivo de esta medida es mejorar la circulación y la calidad de vida de los porteños.

Avenida Caseros: una obra ya finalizada

En el caso de la avenida Caseros, las obras ya terminadas finalizadas entre avenida Entre Ríos y la calle Santiago del Estero, conectando los barrios de Constitución y Barracas con una traza completamente renovada.

Las mejoras incluyeron un nuevo boulevard, mayor iluminación, cruces más seguros y un importante refuerzo del arbolado, consolidando un corredor más ordenado y atractivo.

Un impacto directo en el tránsito y la vida urbana

Estas obras no solo cambiarán el tránsito para siempre, sino que también impactan de forma directa en la calidad de vida de miles de vecinos. Menos congestión, más seguridad y espacios públicos de mayor calidad son algunos de los beneficios esperados.

Con el programa Avenidas Porteñas, Buenos Aires busca lograr un modelo de ciudad más sostenible, accesible y pensada para mejorar la vida de las personas, donde las avenidas vuelven a ser protagonistas del espacio urbano.