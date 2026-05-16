Desde el 2 de marzo de 2026, Barcelona ha recuperado de manera definitiva la circulación en sentido montaña del Túnel de la Rovira, una de las infraestructuras viales más importantes de la ciudad. Tras casi un año de intensas obras de renovación, los vehículos pueden volver a transitar por el tubo habitual ascendente (salida de la ciudad), lo que supone un gran avance en la movilidad urbana y metropolitana. El Túnel de la Rovira, inaugurado en 1987 y con una longitud de 1300 metros, establece una conexión entre los barrios del Baix Guinardó y el Carmel con la Ronda de Dalt. Esta vía de suma importancia facilita el acceso entre el centro de Barcelona y las zonas montañosas, desempeñando un papel crucial en la interconexión de la capital catalana con gran parte de la provincia y el área metropolitana. La renovación integral de esta infraestructura busca modernizar una estructura que cuenta con casi 40 años de antigüedad, mejorando de manera significativa la seguridad, la eficiencia y la comodidad para miles de conductores que transitan diariamente. Las obras, con una inversión total de 20,7 millones de euros, se enfocaron en diversos ejes prioritarios: la reparación de patologías estructurales, la mejora de la impermeabilización y el drenaje para asegurar una mayor durabilidad. Asimismo, se llevó a cabo una renovación completa del pavimento utilizando acabados ultrafinos, se reemplazó la iluminación por tecnología LED más eficiente y se realizaron actualizaciones en las instalaciones eléctricas. Adicionalmente, se han implementado modernas medidas de seguridad, incluyendo galerías de evacuación adicionales, paneles informativos, cámaras de vigilancia, semáforos internos, barreras y sistemas de comunicación avanzados que permiten la gestión de incidencias en tiempo real. Durante el periodo de renovación, que abarcó interrupciones nocturnas y desvíos temporales (el tráfico en sentido montaña continuó activo, aunque a través del tubo descendente en momentos específicos), se redujeron las afectaciones al mínimo. El sentido mar (acceso a la ciudad) permaneció cerrado desde el primer trimestre de 2025; sin embargo, su reanudación se anticipa en las próximas semanas, logrando así la recuperación completa del túnel.