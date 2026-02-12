Para conducir un vehículo se debe prestar atención a las leyes de tránsito, creadas para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes. En este contexto, existen algunas que se consideran faltas graves como, por ejemplo, el exceso de velocidad o conducir con exceso de alcohol en sangre. Para corregir estas conductas, la Provincia de Buenos Aires endureció las multas para los conductores que no cumplan estas dos normas y pongan en peligro la vida de terceros. En el momento en el que se conduce un vehículo por la calle, se debe tener en cuenta que puede poner en riesgo la vida de otras personas si no respeta con las distintas normas de tránsito. En este sentido, los que conductores infractores recibirán duras penalizaciones económicas que, en algunos casos, pueden superar el millón de pesos. De cuánto son las multas en provincia de Buenos Aires Cabe señalar que una prueba de alcoholemia se considera positiva cuando supera los 0,0 gramos por litro, es decir, en Provincia de Buenos Aires para conducir no se debe haber ingerido alcohol. Y para los infractores con resultado positivo, el valor de la multa cambiará según la cantidad de gramos. En el caso del valor de la multa del exceso por velocidad se medirá por la gravedad de la infracción y la cantidad de kilómetros excedidos. El inspector de tránsito también puede retener la licencia de conducir y se le puede aplicar la suspensión de la licencia, según la cantidad de alcohol en sangre. También, e podrá retener el vehículo y obligar al conductor a tomar un curso de educación vial.