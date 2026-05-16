China volvió a captar la atención mundial con uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de las últimas décadas: una gigantesca torre diseñada para superar en altura al famoso Burj Khalifa de Dubái y construirse en apenas unos meses gracias a tecnología modular avanzada. Según información difundida sobre el proyecto Sky City, impulsado en la ciudad de Changsha por la empresa Broad Sustainable Building, el objetivo era levantar un rascacielos de 838 metros de altura, diez metros más alto que el emblemático Burj Khalifa, considerado actualmente el edificio más alto del mundo. La propuesta presentada por las autoridades locales y la compañía constructora no solo apuntaba a romper récords de altura, sino también de velocidad. Mientras el Burj Khalifa necesitó varios años de trabajo para completarse, Sky City prometía estar terminado en apenas 90 días. El megaproyecto contemplaba una estructura de 202 pisos con capacidad para albergar cerca de 30.000 personas. Además de departamentos residenciales, el edificio incluiría hoteles, hospitales, escuelas, supermercados, áreas verdes y espacios deportivos distribuidos en distintos niveles. La idea era crear una verdadera ciudad vertical autosuficiente, diseñada para reducir desplazamientos y optimizar el uso del espacio urbano. La clave del proyecto estaba en el método de construcción. La empresa desarrolló un sistema basado en piezas prefabricadas: cerca del 95% de la estructura sería fabricada previamente en plantas industriales para luego ensamblarse directamente en el terreno. El esquema permitía reducir tiempos de obra y minimizar el uso de materiales contaminantes. También prometía mayor resistencia sísmica y un importante ahorro energético gracias al aislamiento térmico y al uso integral de iluminación LED. La compañía aseguró que el edificio podría consumir hasta un 80% menos de energía que otros rascacielos tradicionales de dimensiones similares. Aunque las obras comenzaron y se avanzó con la preparación de los cimientos, el proyecto terminó siendo suspendido antes de despegar definitivamente. El principal obstáculo surgió por cuestiones ambientales vinculadas al Lago Daze, un humedal cercano considerado hábitat de numerosas especies protegidas, entre ellas la grulla siberiana, catalogada en peligro crítico de extinción. Tras las advertencias de grupos ambientalistas y evaluaciones oficiales, las autoridades terminaron prohibiendo la construcción en la zona para proteger el ecosistema. Con el paso del tiempo, el gigantesco terreno excavado quedó abandonado y actualmente los cimientos inundados funcionan como criadero de peces. El escenario se volvió todavía más complejo años después, cuando China decidió endurecer sus normas urbanísticas y prohibió en 2021 la construcción de edificios que superen los 500 metros de altura. La medida puso prácticamente fin a iniciativas como Sky City dentro del país asiático, pese a que el proyecto había sido concebido como una demostración del poder tecnológico y la velocidad de la ingeniería china frente a otras potencias mundiales.