El método definitivo para una limpieza facial completa: estos productos de Mercadona dejan la piel fresca y luminosa.

Mantener una piel saludable no requiere rutinas complicadas, sino constancia y los productos adecuados. Dedicar unos minutos al día a la limpieza facial es clave para que el rostro respire, luzca uniforme y esté preparado para cualquier tratamiento posterior.

Con una rutina clara y bien estructurada, es posible notar cambios desde el primer día. En ese contexto, la propuesta de Mercadona en España combina pasos sencillos con productos específicos que permiten lograr una limpieza completa tanto diaria como semanal.

Productos clave y cómo se usan en la limpieza facial

La rutina de limpieza facial se apoya en varios productos esenciales, cada uno con una función específica para cuidar la piel.

Desmaquillador bifásico de ojos y labios

Elimina incluso maquillaje resistente al agua. Se utiliza con un disco desmaquillante, presionando suavemente sobre pestañas y labios.

Leche limpiadora facial o agua micelar

Ambas opciones limpian y desmaquillan. La leche se aplica con movimientos suaves y se retira con disco, mientras que el agua micelar actúa en un solo paso como alternativa rápida.

Gel limpiador facial o aceite espumoso

Limpian en profundidad sin resecar. Se aplican sobre el rostro húmedo con movimientos circulares y se aclaran con agua.

Tónico facial

Tonifica e hidrata. Se aplica con un disco mediante pequeños toques o en formato ligero como agua de avena pulverizada.

El método definitivo para una limpieza facial completa: estos productos de Mercadona dejan la piel fresca y luminosa. Mercadona

Paso a paso: cómo aplicar correctamente la rutina

Limpieza facial diaria

Desmaquillar ojos y labios: aplicar el desmaquillador bifásico en un disco, presionar unos segundos y deslizar suavemente. Limpiar rostro, cuello y escote: usar leche limpiadora o agua micelar para retirar impurezas y restos de maquillaje. Lavar con gel o aceite espumoso: con el rostro húmedo, aplicar el producto y masajear con movimientos circulares. Aclarar con abundante agua y secar con toques suaves. Tonificar y refrescar: aplicar el tónico con un disco sin arrastrar o pulverizar una fórmula ligera.

Limpieza facial semanal

Exfoliar suavemente : sobre la piel húmeda, masajear el exfoliante con movimientos circulares sin presionar.

Aplicar mascarilla limpiadora: colocar sobre el rostro limpio, dejar actuar 20 minutos y retirar sin aclarado.

El método definitivo para una limpieza facial completa: estos productos de Mercadona dejan la piel fresca y luminosa. Mercadona

¿Cuáles son los precios de los productos de limpieza facial?

Estos productos de la línea Facial Clean de Deliplus destacan por su accesibilidad:

Desmaquillador bifásico (150 ml): 2,00 euros

Leche limpiadora (250 ml): 1,50 euros

Agua micelar (400 ml): 3,00 euros

Gel limpiador (250 ml): 2,50 euros

Aceite limpiador espumoso (150 ml): 3,75 euros

Tónico facial con vitamina C y niacinamida (255 ml): 3,20 euros

Todos estos productos pueden adquirirse en tiendas físicas o virtuales de Mercadona. Con precios bajos y una rutina fácil de seguir, se convierten en una opción práctica para mantener la piel limpia, fresca y luminosa cada día.