Hervir cáscara de naranja y clavo de olor se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en numerosos hogares. Esta preparación, de bajo costo, evita el uso de productos químicos agresivos y proporciona un aroma agradable, además de ser útil para la limpieza y generar una atmósfera placentera en el entorno. Adicionalmente, además del perfume que proporciona, es especialmente eficaz para eliminar olores, tales como los de frituras o humedad y contribuye a crear una sensación de frescura en espacios cerrados. La combinación de cáscara de naranja y clavo de olor se distingue principalmente por su intenso aroma, que actúa como ambientador natural. Las cáscaras cítricas liberan aceites esenciales que ayudan a neutralizar olores fuertes, tales como los de la cocina, el tabaco o la humedad acumulada. A su vez, el clavo de olor proporciona una fragancia especiada que extiende el efecto aromático. Un uso adicional de esta mezcla está vinculado al control de insectos. El aroma que emana esta preparación puede contribuir a repeler mosquitos, evitando el uso de aerosoles químicos. Asimismo, se utiliza frecuentemente durante tareas de limpieza ligera para ofrecer una sensación de frescor y como un recurso que acompaña momentos de relajación, gracias a su perfume cálido y envolvente. Para preparar esta mezcla se requiere la cáscara de dos o tres naranjas y entre cinco y diez clavos de olor enteros. Es fundamental lavar adecuadamente las naranjas antes de pelarlas, con el fin de eliminar cualquier residuo de suciedad o cera. Posteriormente, se colocan las cáscaras en una olla con agua y se añaden los clavos. A continuación, es necesario llevar la mezcla a hervor a fuego bajo durante unos minutos, hasta que el aroma se libere en el ambiente. En este momento, lo recomendable es dejar la olla destapada para que el vapor se distribuya por la casa. También es posible transferir el líquido a un frasco o difusor, asegurándose de que enfríe previamente, para utilizarlo como aromatizante natural.